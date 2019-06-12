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12強賽／中華隊想徵召王維中 三大關卡等解套

2019-06-12 15:30中央社 洛杉磯11日專電

年底世界12強棒球賽，王維中被看好是中華隊一員大將，儘管他有意為國出征，不過還有...
年底世界12強棒球賽，王維中被看好是中華隊一員大將，儘管他有意為國出征，不過還有三大關卡必須解套。 美聯社
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台灣左投手王維中重返美國職棒大聯盟，年底世界12強棒球賽被看好是中華隊一員大將，儘管他有意為國出征，不過還有三大關卡必須解套。

27歲的王維中旅美多年之後，去年轉戰南韓職棒（KBO）效力NC恐龍，今年重回美職奧克蘭運動家小聯盟，5月底升上大聯盟，目前連6場出賽無失分，8.1局送出6次三振，堪稱生涯最佳。

年底世界12強賽攸關奧運門票，中華隊如果能夠順利徵召王維中，可望聯合幾名旅日投手扛下主力。

第一道關卡是大聯盟官方政策，上屆世界12強賽，大聯盟40人名單內球員不得參賽。4年之後，大聯盟尚未對本屆12強賽表態。這攸關王維中、另一名大聯盟投手陳偉殷，以及黃暐傑、胡智為、張育成等40人名單內的台灣選手能否參賽。

第二道關卡是球隊意願，就算大聯盟官方不設限，球隊是否放人也很重要。王維中在2015年曾入選亞洲棒球錦標賽中華隊24人名單，當時因為密爾瓦基釀酒人隊不放人，無法成行。

最後一道關卡是王維中的身體健康。儘管目前在大聯盟的成績是個人生涯最佳，但去年在南韓職棒的負荷大量局數，不但傳出傷勢，還因此退出印尼雅加達亞運中華隊。

王維中今年傷後復出，面對高強度的大聯盟打者，季後能否維持最佳狀態一直到11月，將是一大挑戰。如果球隊沒有打進季後賽，王維中的球季在9月底結束，這段時間還要自我調整，甚至找捕手陪練。

王維中日前接受中央社記者訪問的時候說，過去好幾次都有意願為國家隊效力，但身體狀況、球季的銜接上都是重要的考量因素，「如果勉強去打，結果丟不好，就好像是自殺，會被人家酸爆了」。

王維中少棒就打過威廉波特，青棒也曾入選中華隊，最近一次披國家隊戰袍是2011年港口盃，但他從來不曾在台灣打過國際大賽，特別期待在主場迎敵。

目前世界棒壘總會（WBSC）與美國職棒大聯盟（MLB）之間，仍在商談是否開放40人名單球員參賽。

如果大聯盟放人，負責組訓的中華職棒聯盟還要取得奧克蘭運動家隊的同意，以上兩個條件都過關，而王維中的身體狀況許可，才能暌違8年再度披上國家戰袍。

世界12強棒球賽11月在墨西哥、台灣、韓國3地分區預賽，各組取前2名到日本東京複賽。最終名次決定2張東京奧運門票，分別是亞太區、美洲區的最高名次隊伍。

台灣是預賽主辦國之一，以台中洲際球場為主場，預賽與日本、委內瑞拉、波多黎各交手。日本做為奧運主辦國預先取得門票下，中華隊在12強賽名次高於南韓、澳洲就能拿下參賽資格。

王維中大聯盟中華隊
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