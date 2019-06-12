MLB／田中將大追平王建民 68勝並列亞洲第4

2019-06-12 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



田中將大靠隊友火力相挺，收下生涯第68勝，追平台灣退役好手王建民的紀錄，並列大聯盟亞洲投手第四。 美聯社 分享 facebook

洋基、大都會隊今天進行「地鐵大戰」雙重賽，各贏一場扯平，洋基日籍投手田中將大首戰登板，先發6.2局失五分（四分自責），奪下本季第四勝，也是生涯第68勝，追平台灣退役好手王建民的紀錄，並列大聯盟亞洲投手第四。

田中將大5月13日擊敗光芒隊，拿到本季第三勝，接下來四場先發吞下兩敗，戰績掉到3勝5敗，今天在洋基球場對大都會之戰，投球內容雖不優質，但靠隊友火力掩護，全場狂揮15支安打（包括三支全壘打），拿到最近一個月首勝，洋基終場12：5獲勝。

「最近幾天超忙。」女兒出生四天後重返投手丘，田中將大「生子後」運氣佳，他說：「比起前幾場先發，投球內容有好一些，能贏球總是好事。」

大聯盟亞洲投手只有六人超過60勝，南韓退役名將朴贊浩124勝排名第一，野茂英雄123勝居次，接著是黑田博樹79勝、王建民和田中將大68勝、岩隈久志63勝。

旅美左投陳偉殷、達比修有目前59勝並列第七，亞洲第九到十二名依序是松坂大輔56勝、金炳賢54勝、大家友和51勝、柳賢振49勝。

田中將大2014年展開大聯盟生涯，過去五季都有單季二位數勝投，目前累積68勝39敗，下次登板預定17日對決白襪隊，最快這場比賽有機會超前王建民（生涯九年68勝34敗）。