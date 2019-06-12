MLB／葉力奇25轟出爐 刷新釀酒人最速紀錄

2019-06-12 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葉力奇持續鞏固聯盟全壘打王寶座，產出本季第25轟，刷新隊史最快紀錄。 美聯社 分享 facebook

釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）今天持續鞏固聯盟全壘打王寶座，產出本季第25轟，刷新隊史最快紀錄，不過他依舊無法率隊贏下太空人，釀酒人以8：10敗陣。

葉力奇是在三局上對太空人先發投手皮考克（Brad Peacock）開砲，用陽春全壘打寫下本季第25轟，領先各家打者達三支以上的差距，同時將比數追平成2：2；本季他在釀酒人第67場比賽就擊出25轟，超越前輩費爾德（Prince Fielder）在2007年的69場，為隊史最速紀錄。

加上蕭爾（Travis Shaw）和葛蘭多（Yasmani Grandal）後續開轟，釀酒人共揮出三發全壘打，不過太空人火力更加兇猛，回敬四轟，其中艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）更完成大聯盟生涯前兩戰都開轟的難得紀錄。

21歲的艾瓦瑞茲是在三天前首度升大聯盟，就完成處女秀開轟成就，今天擔任第五棒的指定打擊，又在五局下敲出兩分砲，成為太空人隊史第一位生涯前兩戰都有全壘打的菜鳥。

21歲又349天之齡也讓艾瓦瑞茲成為大聯盟自1920年以來，在生涯前兩戰都開轟的第二年輕球員，僅次於遊騎兵賈羅（Joey Gallo）的21歲又196天。