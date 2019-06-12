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MLB／大都會阿隆索3分砲奠勝基 地鐵大戰扳平

2019-06-12 15:06中央社 紐約11日專電

大都會新秀阿隆索首局以3分砲下馬威，本季第22轟出爐，率隊以10比4力克洋基，雙...
大都會新秀阿隆索首局以3分砲下馬威，本季第22轟出爐，率隊以10比4力克洋基，雙重賽兩隊平分秋色。 美聯社
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紐約大都會洋基的「地鐵大戰」第二戰打擊爆發，全隊3度開轟，新秀阿隆索首局以3分砲下馬威，本季第22轟出爐，率隊以10比4力克洋基，雙重賽兩隊平分秋色。

大都會本季砸大錢補強，勝率卻在5成附近徘徊，與傷兵累累仍能打出優異戰績的洋基形成鮮明對比。兩隊開季以來首度交手，主場作戰的洋基午場3度開轟、共敲15支安打，終場以12比5痛宰大都會，系列賽拔得頭籌。

晚場風水輪流轉，面對洋基先發投手派克斯頓（James Paxton），大都會打線毫不手軟，1局上前兩棒安打上壘，國家聯盟新人王熱門人選阿隆索（Pete　Alonso）隨即開轟，在國聯全壘打排行榜穩居亞軍，助球隊取得3分領先。

大都會3局上攻勢再起，康佛托（Michael　Conforto）、拉莫斯（Wilson Ramos）與艾查瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）先後敲出帶有打點的安打，將領先擴大到6分。派克斯頓投不滿3局，在震耳欲聾的噓聲中退場。

洋基3局下發動反攻，無人出局攻占滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）敲出安打扳回一城後，洋基再靠兩次野手選擇攻下2分，比數追成3比6。

大都會不甘示弱，戴維斯（J.D. Davis）4局上揮出2分砲，高梅茲（Carlos Gomez）5局上轟出陽春砲，領先再度拉大到6分。9局上，大都會靠羅沙里歐（Amed Rosario）二壘安打再下一城，鞏固領先優勢。

洋基9局下靠賈納（Brett Gardner）開轟追回一分，這是他本季第10轟，也將洋基連續開轟場次延續到15場，但洋基仍以6分之差輸球。

大都會先發投手瓦格斯（Jason Vargas）主投6局失3分，在打線敲11安護航下，本季第3勝到手。大都會總教練加洛威（Mickey Callaway）賽後說，瓦格斯度過3局下亂流後，變速球愈投愈好，並把球壓低，成功執行投球策略是續航關鍵。

不過，大都會本季戰績33勝34敗，勝率仍低於5成，在國聯東區暫居第3。洋基41勝25敗，與坦帕灣光芒並列美國聯盟東區榜首。

大都會洋基
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