MLB／怒罵裁判是配角 紅襪教頭、班寧坦迪遭驅逐

2019-06-12 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



子弟兵不滿好球帶被趕出場，柯拉也上場與裁判咆嘯，當然也躲不掉被驅逐結果。 美聯社 分享 facebook

紅襪和遊騎兵的比賽充滿戲劇張力，先是紅襪總教練柯拉（Alex Cora）、外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）在五局下被一壘審驅逐出場，六局上遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）也被主審驅離。

班寧坦迪是在五局下擊出滾地球，在一壘前遭封殺出局，不過他對第一顆外角球，被備受爭議的主審赫南德茲（Angel Hernandez）判為好球極其不滿，走回休息區時嘴巴念念有詞，一壘審拉怕札（Vic Carapazza）聽聞後直接比出驅逐的手勢。

紅襪一壘教練古德溫（Tom Goodwin）跟拉怕札理論，柯拉也上前並開始咆嘯，在一陣激烈的言語對談後，柯拉同樣遭到驅逐，此時生涯第一次被驅逐出場的班寧坦迪還在休息區助陣，對拉怕札大喊，「你不過是個配角（Hey you are a fucking sideshow）。」然後再指著赫南德茲說，「你也爛透了。」這是紅襪今年第一次有人被驅逐出場，而且還是一次兩個。

更戲劇性的故事發生在下個半局，遊騎兵潘斯（Hunter Pence）揮出右外野深遠飛球，因為班寧坦迪退場而從左外野移防右外野的霍特（Brock Holt），一路跑到右外野邊線，衝進觀眾席中，球卻滾回卡在牆腳下，讓潘斯跑出生涯第一支場內全壘打，帶有兩分打點，這也是遊騎兵隊史首度有人能在芬威球場敲出場內全壘打。

事實上，潘斯的這一轟繞壘速度為每秒28.1呎，不但比他今年平均的28.7呎跑壘速度還慢，也遠低於大聯盟平均的27呎。

下一棒卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）延續攻勢，將球揮到綠色怪物上，並且跑上二壘，原本二壘審貝克（Jordan Baker）比出安全上壘，下一秒自己就改判出局，遊騎兵總教練伍華德向主審赫南德茲討公道，沒想到也換來球員加上執教生涯的第一次被驅逐出場。