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MLB／歐提茲返美手術成功 李維拉計畫去探望

2019-06-12 09:29聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

歐提茲手術相當成功，已經恢復清醒且跡象穩定。 美聯社
歐提茲手術相當成功，已經恢復清醒且跡象穩定。 美聯社
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紅襪退役球星歐提茲（David Ortiz）在家鄉多明尼加遭人槍擊，昨天在紅襪專機的接送下回到波士頓，並徹夜進行第二次的手術治療，他的妻子蒂芬妮（Tiffany Ortiz）今天發出聲明，手術相當成功，歐提茲已經恢復清醒且跡象穩定。

43歲的「老爹」歐提茲在多明尼加首都聖多明哥的一家夜店遇劫，背部子彈傷及腹腔內臟，經過當地醫院六小時的開刀搶救後，再經由紅襪專機協助跨國「轉院」，昨天抵達波士頓並在警方開道下送至麻省總醫院。

紅襪為老爹提供支援，轉機抵達波士頓後在警方開道下送至麻省總醫院。 美聯社
紅襪為老爹提供支援，轉機抵達波士頓後在警方開道下送至麻省總醫院。 美聯社
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歐提茲妻子蒂芬妮和丈夫在醫院重逢，隨後透過紅襪球團發出聲明，「歐提茲昨晚抵達麻省總醫院，成功進行第二次手術，他現在很穩定、清醒，早上在加護病房舒服地休養中，預計接下來他還會在這待上幾天。」

歐提茲遭受槍擊一事震驚整個大聯盟，不只紅襪球團和波士頓球迷，許多和歐提茲有交情的球員和教練，也全都心繫著他的安危，前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）就表示，一旦歐提茲能夠會客，就要前去探望，「我會去看他的，我想他現在還無法跟任何人說話，但當他可以的時候，我想過去，感謝上帝他的手術成功了。」

大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）也首度表態，「歐提茲所發生的事是件慘案，從來不希望這樣的事發生在我們球員身上，過去好長一段時間，他對我們而言是一位重要的選手。」

歐提茲紅襪大聯盟

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