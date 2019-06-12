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MLB／洋基打爆大都會 田中指叉球失靈連3場單局爆4分

2019-06-12 08:29聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基和大都會今天進行雙重賽，午場的地鐵大戰系列賽首部曲，洋基交由田中將大領銜先發，投6.2局失五分，且連續三場出現單局掉四分的情況，幸好洋基打線火力爆發，以12：5大勝，剛喜獲千金的田中也收穫本季第四勝。

田中將大是在七局上兩人出局後被康佛托（Michael Conforto）敲出安打，已投101球的他退場，共被敲出七支安打，最大的傷害來自三局上，招牌的指叉球沒發揮效果，讓麥尼爾（Jeff McNeil）敲出三分砲，共丟掉四分，「當球一出手我就想把它收回來了，我知道它會被打出去。」

田中將大在六局上又遭安打多丟一分，總計此役失掉五分，其中有四分是自責分，沒有保送、七次三振，防禦率來到3.58。

賽後田中將大表示，「連續三場比賽單局掉四分，這真的不是很想看到，這是今天做不好的地方，我想我的球路跟前兩場比起來確實有進步，我在場上感覺很棒。」

田中將大最拿手的指叉球在今年竟無法發揮功效，至今已被轟出六發全壘打，去年整季他的指叉球也不過挨五轟，生涯最高紀錄則是前年的八轟，以目前的進度看來，今年大有機率超車。

指叉球掉不下來是挨轟的主因，田中將大早在4月中旬時就向媒體透露過這件事，當時他說，「出手的感覺不對，不只是今天，我想跟投球機制有關，我絕對需要做些調整。」

然而兩個月過去了，田中將大依舊沒找回招牌，只不過他靠著速球和滑球的運用，仍維持不錯的帳面成績，洋基總教練布恩（Aaron Boone）直說，「速球和滑球這一整年都幫了他，即使是在比賽後段。」

洋基克服落後的劣勢，四局下反攻五分要回領先，先是烏謝拉（Gio Urshela）敲出追平兩分砲，沃特（Luke Voit）隨後補上三分打點全壘打成致勝打點，也是本季個人第16轟。

田中將大洋基

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