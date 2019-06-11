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MLB／歐提茲赴波士頓治療 多明尼加調查槍擊犯案動機

2019-06-11 18:00中央社 波士頓10日綜合外電報導

歐提茲。 路透
歐提茲。 路透
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前美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪球星歐提茲昨天在多明尼加遭到槍擊，多明尼加警方表示，正在調查凶嫌犯案動機。歐提茲開完刀後已被送到波士頓接受後續治療，預料將能痊癒。

路透社報導，歐提茲（David Ortiz）昨天在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）一間俱樂部遭槍擊而傷及背部。已退休的43歲前重砲打者歐提茲，至今仍因他率隊3度拿下世界大賽冠軍，深受紅襪球迷喜愛。

警方聲明提到，歐提茲的朋友羅培茲（JhoelLopez）是多明尼加電視台主持人，他也在這起槍擊案中彈。

根據警方描述及媒體披露的影片顯示，兩名歹徒騎乘機車前往俱樂部，其中一人徒步接近歐提茲並朝他開槍，引發現場一陣恐慌，讓其他客人紛紛走避。

其中一名嫌犯被警方拘留前，遭到俱樂部的一些群眾痛毆，這名嫌犯稍後被指認出是賈西亞（Eddy FelizGarcia）。

警方表示，目前仍在搜尋另一名徒步逃離現場的嫌犯，還說賈西亞曾在2017年持有毒品被捕。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，歐提茲的父親李奧．歐提茲（Leo Ortiz）在聖多明哥告訴記者，歐提茲已經動完手術，術後狀態穩定，預料將能痊癒。

法新社報導，紅襪球團已派出專機前往多明尼加，並將歐提茲送往波士頓接受後續治療。

「波士頓環球報」（Boston Globe）等媒體報導指出，歐提茲在今天晚間被送到波士頓的麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）。

歐提茲

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