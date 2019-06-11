MLB／陳偉殷第60勝好遠 達比修命運相同

2019-06-11 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



陳偉殷。 路透 分享 facebook 旅美左投陳偉殷今天對紅雀之戰後援兩局，未被安打、無失分，賞給對手兩次三振，本季第17次出賽無關勝敗，馬林魚終場1：4 落敗；他在去年9月2日擊敗藍鳥隊，奪下生涯第59勝後，等了九個多月還是等不到第60勝。

陳偉殷本季未有先發機會，目前戰績1敗1中繼、防禦率7.27，仍處於跨季四連敗階段；從馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）的調度方式看來，殷仔顯然不是勝利組成員，奪勝難度更高。

陳偉殷目前登板的17場比賽，馬林魚吞下14敗，他合計投26局，被揮出31支安打，包括6支全壘打，失21分全是自責分。

小熊隊日籍投手達比修有，今天對洛磯之戰先發六局，被揮出六支安打，包括兩支全壘打，失四分無關勝敗，小熊終場5：6落敗。

達比修本季出賽14場，戰績2勝3敗、防禦率4.98，4月28日擊敗響尾蛇隊，奪下生涯第59勝後，接下來連續八場先發都無關勝敗，五、六月未進帳勝投，第60勝紀錄就是無法到手。

大聯盟亞洲投手超過60勝只有六人，依序是朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、黑田博樹（79勝）、王建民（68勝）、田中將大（67勝）、岩隈久志（63勝），陳偉殷、達比修59勝並列第七。