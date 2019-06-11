MLB／滑回天使超前分 大谷翔平：感覺就是Safe

2019-06-11 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平滑回本壘。 美聯社 分享 facebook 天使隊日籍好手大谷翔平今天未先發，無緣與道奇隊先發投手柳賢振上演「日韓對決」，不過八局下代打上場選到保送，並靠腳程跑回關鍵超前分，幫助球隊以5：3逆轉擊敗道奇。

天使隊總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）日前表示遇到左投時可能讓大谷輪休，今天也採同一策略，不過八局輪到右投凱利（Joe Kelly），大谷就上場代打，大谷翔平表示，因為代打只有一個打席，什麼時候上場也不確定，「上去就是從第一球就要開始專心準備揮棒。」

八局雙方以3：3戰平，大谷翔平在一出局後，靠著牽制失誤趁機跑上二壘，也讓道奇選擇故意保送古德溫（Brian Goodwin），但又被陸克洛伊（Jonathan Lucroy）選到保送形成滿壘，托伐（Wilfredo Tovar）敲出緩慢內野滾地，大谷翔平直衝本壘，驚險滑回分數。

由於道奇捕手跳起接球，與大谷翔平以手觸壘的時間點十分接近，主審宣判安全回壘，重播判決也未改判，大谷表示：「滑回來的感覺就是Safe（安全上壘）。」

大谷翔平當下還拍了一下主審肩膀表達肯定，他說：「因為有陰影，其實看得不是很清楚，最後做出判決真是太好了。」

道奇明天將派出前田健太先發，大谷翔平有機會再度對決同胞好手，他表示，去年對決兩打數無安打，這次會有什麼結果很難說，不過球季中能夠對上日本投手還是令人期待。