MLB／柳賢振無緣7連勝 大谷跑回天使致勝分

2019-06-11 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇由韓籍左投柳賢振領銜先發，他投滿六局只失一分，防禦率微幅上升至1.36，不過勝投被楚奧特打飛。 美聯社 分享 facebook

道奇和天使今天展開公路大戰系列賽首回合，道奇由韓籍左投柳賢振領銜先發，他投滿六局只失一分，防禦率微幅上升至1.36，不過他的勝投卻在七局下被天使球星楚奧特（Mike Trout）用兩分砲一棒打飛，終場天使5：3逆轉道奇，柳賢振最近的連勝場次停止在六場。

柳賢振續繳問鼎本季國聯塞揚獎的表現，用99球先發六局，被敲七支安打，其中包含二局上79.8哩變速球遭卡洪（Kole Calhoun）狙擊，因此失掉一分，今年三振、保送比例亮眼的他，這場再送出六K、無保送的成績。

柳賢振開季以來已經出賽13場先發，每場失分都在兩分以下，成為大聯盟史上第二人（至少投25局），前一位是1945年效力老虎的本頓（Al Benton），創下開季連續15場先發失分都不超過兩分。

天使今天沒讓大谷翔平先發，因此無法上演由他對抗柳賢振的日韓大戰，而天使也在柳賢振退場後展開反攻，七局下楚奧特砲轟道奇牛棚佛羅洛（Dylan Floro），一發兩分砲將比數改寫成3：3平手，柳賢振的勝投也因此落空。

大谷跑回天使的致勝分。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平八局下以代打亮相，擔任該局首名打者的他選到保送，隨後靠著隊友的三壘方向滾地球，跑回天使的致勝分，道奇雖然提出挑戰，但仍維持原判，大谷的腳程比球更快抵達本壘；這個半局天使又趁著投手暴投，多得到一分保險分。