MLB／歐提茲槍擊案撼全美 洋基教頭：黑暗世界

2019-06-11 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



歐提茲在多明尼加遭人開槍，成為震撼全美的大新聞。 美聯社 分享 facebook

紅襪隊退役名將歐提茲（David Ortiz）昨天在多明尼加遭人開槍，成為震撼全美的大新聞，洋基、大都會「地鐵大戰」今天因雨延賽，不少教練、球員談到此事無法置信，洋基教頭布恩（Aaron Boone）說：「很不幸，這是黑暗世界，到處潛藏危險。」

2003年美聯冠軍戰，布恩、歐提茲同場較勁，洋基4勝3敗淘汰紅襪，闖進世界大賽（2勝4敗不敵馬林魚），布恩形容歐提茲是「大聯盟的巨人」，經過這次事件也提醒球員，一定要注自己的安全。

歐提茲在多明尼加遭人開槍，成為震撼全美的大新聞，紅襪球迷為歐提茲祈禱。 美聯社 分享 facebook

洋基後援投手布里頓（Zack Britton）的母親來自多明尼加，大部分家人都在多國首都聖多明各，得知歐提茲槍擊案，他說：「這就是媽媽要我別回去的原因，聖多明各不是最安全的地方，很久沒去了。」

洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）認為，現在這個世界真的很危險，大家可以透過手機紀錄、分享自己所在的位置，很容易變成被攻擊的目標。

洋基另一名投手塞佛里諾（Luis Severino）也是多明尼加籍，對此事覺得不可思議，他說：「這在多明尼加不常發生，國人很尊敬歐提茲這種球員，這起案件實在太奇怪了。」

大都會隊卡諾（Robinson Cano）同屬多明尼加球員，和歐提茲交情不錯，他說：「歐提茲就像大哥，現在還常連絡，發生這種事實在讓人悲傷。」

大聯盟213勝退役名將、資深球評史莫茲（John Smoltz）2009年和歐提茲當過隊友，無法想像昔日戰友竟在家鄉出事，他說：「歐提茲還活著真是奇蹟，希望他趕快好轉。」