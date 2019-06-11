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MLB／開賽就連3轟 響尾蛇8發煙火秀炸翻費城人

2019-06-11 11:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

響尾蛇開賽就3連轟，整場狂炸八發全壘打打爆費城人，寫下隊史新高紀錄，另外兩隊合記...
響尾蛇開賽就3連轟，整場狂炸八發全壘打打爆費城人，寫下隊史新高紀錄，另外兩隊合記13轟也破大聯盟單場紀錄。 美聯社
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響尾蛇今天對費城人的比賽殺紅眼，不但一開賽就三連轟，整場狂炸八發全壘打，寫下隊史新高紀錄，並以終場13：8打爆費城人，收下近來的六連勝。而雙方合計打出13轟，也寫下大聯盟新紀錄。

面對費城人先發投手艾寇夫（Jerad Eickhoff），響尾蛇開路先鋒戴森（Jarrod Dyson）打響第一砲，隨後馬提（Ketel Marte）和培洛塔（David Peralta）接棒開轟，寫下大聯盟史上第六次用連三轟開啟比賽。

前一次開賽連三轟的剛好也是響尾蛇，2017年他們從國民王牌薛則（Max Scherzer）手中締造紀錄，今天更成為史上唯一一支兩度達成此舉的球隊。

大聯盟在這三天大演全壘打接力賽，從前天的天使史戴拉（Tommy La Stella）、楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平對水手投手菊池雄星連續重拳開始，昨天又有國民連續四棒開轟，今天響尾蛇也粉墨登場，共寫大聯盟史上第一遭連續三天有三連轟出現的難得景象。

響尾蛇全場擊出14支安打，其中八支是全壘打，除了開賽的連三棒開轟，瓦嘉斯（Ildemaro Vargas）和艾斯柯巴（Eduardo Escobar）都完成單場雙響，另外艾維拉（Alex Avila）也貢獻一轟。

費城人加映煙火秀，也扛出五支全壘打，其中包含金格利（Scott Kingery）單場雙響，但最終仍在這場火力競賽敗陣。

響尾蛇費城人

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