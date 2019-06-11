親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

NBA總冠軍G5直播／勇士背水一戰 暴龍搶隊史首冠

韓國瑜問鼎第一障礙是「牠」？ 賴神、花媽都曾遭毒手

運動筆記痛苦都是想像的 - 2019長野馬 (BQ 3:02:37 )【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！
健行筆記淡蘭古道北路 Day1：眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路【海外山旅】冰雪世界，前往搭乘新穗高纜，飽覽日本的美麗雪季!
NBA精彩回顧- Kawhi Leonard G4神勇演出 (2019總冠軍賽)2019總冠軍賽微電影- Game 4

MLB／歐提茲歷劫後想回波士頓 紅襪派專機接回

2019-06-11 08:18聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅襪球團也出面提供協助，派專機前往當地，運送歐提茲回美國治療。 美聯社
紅襪球團也出面提供協助，派專機前往當地，運送歐提茲回美國治療。 美聯社
分享

紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）昨天驚傳在家鄉多明尼加的夜店遭人槍擊，經過手術後健康狀況穩定，紅襪球團也出面提供協助，派專機前往當地，運送歐提茲回美國治療。

歐提茲在當地時間晚上九時多於多明尼加首都聖多明各的一間夜店遭歹徒開槍，子彈從背部進入傷及下腹部，造成多個器官有出血現象，幸好經過三名醫生開刀搶救六小時後已無大礙，他的助理羅培茲（Leo Lopez）也對外傳遞佳音，「醫生說他脫離險境，因為大量使用鎮定劑，接下來24小時必須在加護病房。」

不過主治醫師岡薩雷茲（Abel Gonzalez）隨後同意了轉院申請，他透露歐提茲一清醒睜開眼，就表示想要回到波士頓和妻子及家人重聚；至於歐提茲會不會留下後遺症，岡薩雷茲說道，「當他度過這個難關，他就能回到以前的生活。」

紅襪球團相當重視遭受意外攻擊的前看板球星，聽聞事件後承諾會協助醫療救護，也派出球隊飛機前往多明尼加將歐提茲送回波士頓接受後續治療，總裁甘乃迪（Sam Kennedy）表示，「歐提茲大概是我們隊史最受愛戴和最重要的球員，帶領我們拿到好幾個世界大賽冠軍，在社區裡也相當活躍，今天對球團而言是很難受。」

除了歐提茲之外，還有兩位民眾遭到波及，其中一人是歐提茲在電視圈的友人，據當地媒體報導，歹徒已經遭到逮捕，而且在警方趕到之前，這名25歲嫌犯就被群眾圍毆處理，目前還不清楚他的開槍動機。

歐提茲紅襪

相關新聞

MLB／不是陳偉殷 馬林魚升3A小將頂替先發輪值

2019-06-11 09:06

MLB／紅襪「老爹」家鄉遇槍擊 送加護病房

2019-06-11 00:15

MLB／歐提茲中槍 紅襪隊願提供醫療專機支援

2019-06-10 19:54

MLB／歐提茲脫離險境 老爸：他還會陪我們很久

2019-06-10 17:43

MLB／菊池、大谷2明星 高中都得刷馬桶

2019-06-10 17:13

MLB／今日戰績表 光芒擊敗紅襪追上洋基

2019-06-10 15:31

MLB／遭國民4連轟 教士史坦曼：想鑽洞爬進去

2019-06-10 12:11

MLB／葉力奇敲第24轟 穆斯塔卡斯致勝轟送球迷大禮

2019-06-10 11:39

MLB／回多明尼加遭槍擊 歐提茲背部中彈送醫

2019-06-10 10:48

MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37

MLB／MLB／英卡納西恩400轟達陣 教頭為他抱屈

2019-06-10 09:23

MLB／大谷參加全壘打大賽？ 天使話沒說死

2019-06-10 09:15

MiLB／林子偉3A復健賽敲雙安 首打席就長打

2019-06-10 09:08

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

MLB／1局11球 王維中持續完美中繼

2019-06-10 00:20

MLB／對菊池開轟 大谷：最高殿堂對決很驕傲

2019-06-09 16:22

MLB／史上首位南非投手 史考特被大谷二壘打

2019-06-09 15:58

MLB／林子偉傷後首場復健賽 比5局2打數無安打

2019-06-09 13:57

MLB／參與天使三連轟 大谷砲轟學長菊池雄星

2019-06-09 13:28

MLB／遊騎兵退休貝爾崔29號 安德魯斯送上睡袍

2019-06-09 11:21

MLB／印地安人主場先發最終回 沙巴西亞：像回到家

2019-06-09 10:45

MLB／怒砸球帽反彈自打臉 賈納嘴唇受傷縫六針

2019-06-09 09:39

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00

球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

2019-05-15 07:00
看更多

熱門文章

NBA／先發5人不斷變陣 勇士創季後賽紀錄

2019-06-10 12:55

NBA／KD回歸成疑 隊友：身體不允許就別犧牲

2019-06-10 12:36

NBA／不管KD恢復幾成 柯瑞：他都有影響力

2019-06-10 11:07

NBA／KD首度球隊訓練 柯爾不排除歸隊可能

2019-06-10 09:27

NBA／就怕雷納德離開 總管願給超級巨星待遇

2019-06-10 17:38

NBA／KD若回歸助隊奪冠 湯普森：將是美妙故事

2019-06-10 18:01

NBA／勇士背水一戰 柯爾：不去想倒趕3場

2019-06-10 15:44

MLB／回多明尼加遭槍擊 歐提茲背部中彈送醫

2019-06-10 10:48

NBA／帕克宣告退役 馬刺三巨頭時代正式落幕

2019-06-11 08:07

NBA／勇士拚大逆轉 柯瑞：先贏一場再擔心其他

2019-06-10 16:21

NBA／資料科學家統計 勇士逆轉奪冠機會僅6%

2019-06-10 12:10

日職／陽岱鋼交流戰5成63 王柏融主場迎接前輩

2019-06-10 18:50

NBA／角色球員進攻不給力 勇士被逼懸崖邊

2019-06-10 17:17

NBA／改變退休念頭 伊古達拉：下季還會在這

2019-06-10 10:16

NBA／暴龍沉著拚隊史首冠 雷納德：我們很專注

2019-06-10 11:39

東奧／看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

2019-06-10 16:52

總冠軍G5／勇士背水一戰 暴龍搶隊史首冠

2019-06-11 08:45

SBL／市場經營日趨嚴峻 金酒不再冠名贊助球隊

2019-06-10 13:28

NBA／KD第5戰復出救頹勢 柯爾：會讓他登場

2019-06-11 08:28

MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37

NBA／拚冠重要 范弗利特勉為其難戴牙套

2019-06-10 21:39

NBA／杜蘭特第五戰歸隊？ 柯爾樂觀

2019-06-11 00:29

NBA／「小綠屋」首波受邀名單 威廉森為首9人入列

2019-06-10 14:45

NBA／談壓力與里拉德有同感 羅瑞：扛生計才是

2019-06-10 17:33

MLB／歐提茲脫離險境 老爸：他還會陪我們很久

2019-06-10 17:43

NBA／傳在多倫多買房？雷納德否定：還沒發生

2019-06-10 09:13

NBA／暑假苦練獲庫班認證 唐西奇：很快就有6塊肌

2019-06-10 16:05

中職／中華隊備戰12強賽 林泓育傾向休息

2019-06-10 17:39

PGA／麥克羅伊加拿大賽奪冠 穿暴龍羅瑞球衣受獎

2019-06-10 14:08

法網／溫網前草地休兵 納達爾：體能不再像10年前

2019-06-10 19:57

桌球╱蔣澎龍小學弟洪敬愷 獲選12歲組少年國手

2019-06-10 19:25

日職／別在六月失速 宋家豪、陳冠宇面臨挑戰

2019-06-11 07:00

MLB／遭國民4連轟 教士史坦曼：想鑽洞爬進去

2019-06-10 12:11

歐國聯盃／葡萄牙收首屆冠軍 C羅獲最佳射手

2019-06-10 11:50

SBL／金酒不再冠名球隊 球團：經營暫不受影響

2019-06-10 16:50

中職／表現正好竟受傷 高國輝休兵有些哀怨

2019-06-10 16:46

MLB／葉力奇敲第24轟 穆斯塔卡斯致勝轟送球迷大禮

2019-06-10 11:39

MLB／歐提茲中槍 紅襪隊願提供醫療專機支援

2019-06-10 19:54

法網／二度決賽銀恨 汀恩：從天堂掉落地獄

2019-06-10 20:47

MLB／菊池、大谷2明星 高中都得刷馬桶

2019-06-10 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top