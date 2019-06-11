MLB／歐提茲歷劫後想回波士頓 紅襪派專機接回

2019-06-11 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪球團也出面提供協助，派專機前往當地，運送歐提茲回美國治療。 美聯社 分享 facebook

紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）昨天驚傳在家鄉多明尼加的夜店遭人槍擊，經過手術後健康狀況穩定，紅襪球團也出面提供協助，派專機前往當地，運送歐提茲回美國治療。

歐提茲在當地時間晚上九時多於多明尼加首都聖多明各的一間夜店遭歹徒開槍，子彈從背部進入傷及下腹部，造成多個器官有出血現象，幸好經過三名醫生開刀搶救六小時後已無大礙，他的助理羅培茲（Leo Lopez）也對外傳遞佳音，「醫生說他脫離險境，因為大量使用鎮定劑，接下來24小時必須在加護病房。」

不過主治醫師岡薩雷茲（Abel Gonzalez）隨後同意了轉院申請，他透露歐提茲一清醒睜開眼，就表示想要回到波士頓和妻子及家人重聚；至於歐提茲會不會留下後遺症，岡薩雷茲說道，「當他度過這個難關，他就能回到以前的生活。」

紅襪球團相當重視遭受意外攻擊的前看板球星，聽聞事件後承諾會協助醫療救護，也派出球隊飛機前往多明尼加將歐提茲送回波士頓接受後續治療，總裁甘乃迪（Sam Kennedy）表示，「歐提茲大概是我們隊史最受愛戴和最重要的球員，帶領我們拿到好幾個世界大賽冠軍，在社區裡也相當活躍，今天對球團而言是很難受。」

除了歐提茲之外，還有兩位民眾遭到波及，其中一人是歐提茲在電視圈的友人，據當地媒體報導，歹徒已經遭到逮捕，而且在警方趕到之前，這名25歲嫌犯就被群眾圍毆處理，目前還不清楚他的開槍動機。