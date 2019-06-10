MLB／菊池、大谷2明星 高中都得刷馬桶

2019-06-10 17:13 世界日報 編譯組／綜合報導



24歲的大谷翔平與27歲的菊池雄星是日本花卷東高校前後期校友。 美聯社 分享 facebook

出身日本同一所鄉下高中，同樣必須刷馬桶的兩大職棒球星，如今同在職棒大聯盟揚名立萬。

24歲的大谷翔平（Shohei Ohtani）與27歲的菊池雄星（Yusei Kikuchi）是日本一所高中前後期校友，但大谷翔平在菊池雄星畢業後才進學校，因此兩人從未成為隊友，也無特殊交情。

菊池雄星比大谷翔平大三歲，兩人都出身岩手縣（Iwate Prefecture）花卷東高校（Hanamaki Higashi High School）。這是一所鄉下學校，校隊沒有明星球員，但卻產生兩大職棒巨星，蔚為傳奇。

花卷東高校棒球校隊教練規定，投手必須刷馬桶，因為投手最出鋒頭，必須靠刷馬桶學會謙卑。菊池雄星率領這所原本名不見經傳的高中，在2009年日本春季甲子園賽獲亞軍，又在夏季甲子園大賽進入四強。菊池雄星一戰成名，引起洛杉磯道奇隊興趣。然而菊池雄星選擇留在日本打職棒，加盟埼玉西武獅隊（Saitama Seibu Lions)。

大谷翔平入學後，承接菊池雄星的17背號，直到現在都保持這個背號。由於他也是投手，也承接菊池雄星刷馬桶任務。大谷翔平的身手同樣引起洛杉磯道奇隊興趣，他也同樣選擇留在日本打職棒，加盟北海道日本火腿鬥士隊（Hokkaido Nippon-Ham Fighters）。

大谷翔平在日本職棒兩場比賽與菊池雄星交手五次，第一場比賽大谷翔平兩次被菊池雄星三振。大谷翔平比菊池雄星早一步加盟職棒大聯盟，但在薪水方面做出犧牲。菊池雄星則待價而沽，與水手隊簽下四年5600萬元合約。