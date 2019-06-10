MLB／葉力奇敲第24轟 穆斯塔卡斯致勝轟送球迷大禮

2019-06-10 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



穆斯塔卡斯的兩分砲不但是致勝轟，還打中展示車讓一名幸運球迷得到全新的休旅車。 美聯社 分享 facebook

釀酒人今天在主場以5：2逆轉海盜，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）八局下的兩分砲不但是致勝轟，這球還直擊中、右外野的Toyota展示車，幫助一名幸運球迷得到全新的休旅車。

雖然姜正浩二局上就開出兩分彈率領海盜領先，六局下葉力奇（Christian Yelich）回以陽春砲，用領先全聯盟的個人本季第24轟，幫助釀酒人突破鴨蛋。

七局下甘默（Ben Gamel）敲出追平安打，穆斯塔卡斯沒讓比賽僵持太久，下一局用419呎遠的全壘打做為他本季第20轟，順道送回剛保送上壘的葛蘭多（Yasmani Grandal），由於這球剛好打到中、右外野牆外的Toyota展示車，代表車商將抽出一名幸運球迷贈送全新休旅車，滿場的4萬5375位觀眾瞬間陷入沸騰。

釀酒人已經公布幸運球迷的姓名，一位季票持有者獲得大獎，球隊也將在下周主場和紅人之戰賽前，舉辦贈獎儀式；穆斯塔卡斯直呼，「這一轟讓我們贏球，還給了某人一輛車，對我而言可是第一次，我肯定會記住好一陣子，直到最後我才知道幫助一位球迷得到新車，來看球還可以帶走一部車真是太酷了。」

葉力奇用領先全聯盟的個人本季第24轟，幫助釀酒人突破鴨蛋。 美聯社 分享 facebook

目前大聯盟本季只有四位20轟打者，釀酒人就占了兩個名額，葉力奇和穆斯塔卡斯成為自2011年洋基的葛蘭德森（Curtis Granderson）、塔薛爾拉（Mark Teixeira）後第一對，能在賽季前66場比賽雙雙敲出20轟以上的隊友。