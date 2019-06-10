MLB／孟西開轟對嗆邦賈納：去海裡把球撿回來

2019-06-10 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



邦賈納挨轟後和孟西打口水戰，兩人激烈的對話一度讓主審上前關切。 美聯社 分享 facebook

道奇和巨人的國聯西區對決今天打出經典一戰，兩名先發布勒（Walker Buehler）、邦賈納（Madison Bumgarner）大演投手戰，道奇靠著孟西（Max Muncy）首局陽春全壘打砲轟邦賈納決定勝負，以1：0力克巨人。

邦賈納先發七局被敲四支安打，唯一敗筆就是一局上被孟西狙擊424呎的大發陽春砲，球直接被轟到場外的舊金山海灣中，他挨轟後和孟西打口水戰，兩人激烈的對話一度讓主審上前關切。

孟西賽後受訪還原過程，表示邦賈納要他不要盯著球、趕快跑壘，不過他回嘴嗆聲，「如果不想要我看球，就去海裡把球拿回來啊。」

邦賈納也給出回應，解釋為何動怒，「每個人都在說，就讓他們去發揮，但我無法，他定格在那，只踏出幾步，好吧，如果這是你想做的，那我也會做我自己，而那就是我。」

根據Statcast，孟西這一轟花了27.44秒才繞回本壘，遠超過大聯盟平均的22.85秒，邦賈納自己也曾在四月初砲轟過道奇柳賢振，當時他以25.84秒跑完壘包。

布勒同樣投滿七局，被敲五支安打，沒有失分，還飆出九次三振，收下本季第七勝，和柳賢振、克蕭（Clayton Kershaw）合力為道奇貢獻23勝3敗的戰績。

這也是道奇史上第三次用陽春全壘打以1：0擒拿巨人，上一次發生是在2011年，當時功臣是納瓦洛（Dioner Navarro），苦主則是前巨人塞揚獎王牌林瑟肯（Tim Lincecum）。