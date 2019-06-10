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MLB／英卡納西恩400轟達陣 現役第3人

2019-06-10 09:23聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

水手老將英卡納西恩單場雙響達成400轟里程碑，成為現役第三人。 美聯社
水手老將英卡納西恩單場雙響達成400轟里程碑，成為現役第三人。 美聯社
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報復昨天的輸球之仇，水手今天用六轟大破天使，以9：3收下勝利；挹注單場雙響的36歲老將英卡納西恩（Edwin Encarnacion）同時達成400轟里程碑，成為現役第三人。

英卡納西恩今天雙安都是全壘打，六局上他先敲出陽春砲，七局上又補上一發兩分彈，這不但是他本季第19、20轟，也是生涯第399、400轟，是大聯盟史上第56位達標400轟的打者，也是穿著水手隊服完成此舉的第一人。

大聯盟現役另外兩位擁有400轟成就的球員，分別是天使老將普荷斯（Albert Pujols），擁有644轟、暫居史上第六，老虎球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）則有468轟，排在第34名；英卡納西恩下一個追逐目標是第55名的名人堂前輩史耐德（Duke Snider），他留下407轟紀錄。

英卡納西恩此役的三分打點也幫助自己突破生涯1200分打點大關，他說，「太多全壘打和打點了，我從不預期這樣的數字，唯一能做的就是持續努力下去，保持專注並盡最大能力幫助球隊贏球。」

英卡納西恩這八個賽季每年都產出至少20轟，是全聯盟唯一一人；去年年底水手透過和光芒、印地安人的三方交易獲得這名重砲，現在看來收穫不小。

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，「老實說天使的記分板沒有任何顯示，讓我有些失望，我們陣中每個人都知道發生了什麼事，以及這（400轟）對他而言多重要。」

水手天使大聯盟
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