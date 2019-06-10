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MLB／1局11球 王維中持續完美中繼

2019-06-10 00:20聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

王維中8局下半上場中繼。 美聯社
王維中8局下半上場中繼。 美聯社
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美職運動家隊台灣左投王維中今年重返大聯盟後，在牛棚投出穩定表現，昨天對上遊騎兵隊在雙重賽第二戰登板，八局下後援一局無失分，有一次三振，本季五場出賽維持零失分，但所屬球隊以一比三落敗。

王維中當時在球隊兩分落後時上場，只用三球讓安德魯斯擊出飛球出局，抓下第一個出局數，接著面對前三季都敲出廿轟的馬札拉，連投三顆好球送出三振，接著讓佛賽斯擊出左外野飛球出局。

王維中用十一球完成一局的投球任務，沒有失分，包括六日對上天使隊中繼三局無失分，本季至今出賽五場、投七點二局沒有失分，投出四次三振，防禦率仍是○。

日職同日則有四名台將出賽，巨人隊陽岱鋼近期手感火燙，前役單場四支四、敲本季第四轟，昨天戰羅德隊繼續先發，二局下首打席揮出三壘打，跨場連五打席安打，攻下球隊勝利打點，單場四支二。

陽岱鋼對羅德三連戰合計十二打數敲七安打，包括一轟、兩分打點、三得分，交流戰則是十六支九，本季打擊率三成一四。羅德左投陳冠宇昨天則在八局下登板，僅投○點一局失三分，本季防禦率從一點一四升至二點二五。

火腿隊「大王」王柏融昨天以先發第三棒、左外野手身分對戰阪神隊，單場四支一，連三戰安打，本季打擊率稍降至兩成九八，在太平洋聯盟打擊榜排名第七，隊中僅落後近藤健介（三成二九）及大田泰示（三成○二）。

樂天隊宋家豪則在對上中日隊之戰登板中繼，七局下連續被揮出三支安打失分，僅投○點二局失一分退場，防禦率上升至二點七九。

王維中陽岱鋼王柏融宋家豪陳冠宇
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