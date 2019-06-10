發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00 聯合新聞網 tyruschen



大聯盟賽季打完三分之一，算來也該是初步檢驗各隊季前補強成效的時刻。年初「重金禮聘」兩大球星哈波（Bryce Harper）及馬恰多（Manny Machado）的費城人及教士目前戰績表現都還算符合預期。除簽下哈波外還做了多筆交易的費城人自四月底開始就一直盤據國聯東區第一，最近一波四連勝後37勝27敗的戰績更已高居國聯第二。連續8個球季勝率未達五成的教士也有33勝32敗，雖說遙遙落後同區超級強隊道奇多達11場，但跟外卡第二名的勇士僅差2.5場勝差，要進軍睽違13年的季後賽也絕非毫無機會。

費城人和教士分別大手筆禮聘兩大巨砲哈波(右)和馬恰多(左)，希望能快速提升球隊實力，誰知人算不如天算，遇到百年難得一見的奇怪球季。 美聯社 分享 facebook

然而進一步研究兩隊的整體表現，則不免有些「外強中乾」之感。依兩隊的得失分，費城人（+25分）及教士（-28分）能贏這麼多場比賽，其中運氣佔了很大一部份。根據排除運氣因素的進階數據「畢氏勝率」（Pythagorean W-L），費城人的真實戰績可能比較接近34勝30敗，得分還比失分少的教士更只有29勝36敗。但兩隊失分其實並不算多——教士平均每場失4.46分暫居國聯第5，費城的4.5分也有第7，都算是前段班的水準。問題顯然出在進攻火力上。

照理來說，補進哈波及馬恰多對原本貧打的兩隊應是一大助力，但目前費城人平均每場得4.89分，OPS+ 93在國聯15隻球隊中僅排第7跟第8，雖說與去年相比已有進步，但仍只能算是不好不壞，難登一流球隊之列，更與球隊高層及球迷季前寄予的厚望有一段不小的差距。教士更糟，平均每場僅得4.03分及OPS+ 89分列國聯倒數第3、第4，跟去年的排名毫無二致。若不是這兩隊投手及守備表現還算爭氣──費城人團隊防禦率4.17及ERA+ 108目前都位居國聯第五；教士則是防禦率第六（4.18）、ERA+第九（100）。同時根據Fangraph進階數據網站統計，兩隊的守備成績分居國聯第3及第5——他們的得失分差還會更糟。

有些明星球員簽了長約、發了大財後就容易急速鬆懈下來，像遊騎兵退役名將貝爾崔(右)就從來不會這麼做，所以能得到球迷極大的尊敬。 美聯社 分享 facebook

費城人及教士進攻表現不如預期，花大錢簽下卻沒有交出相應成績的哈波跟馬顯然難辭其咎。先看打擊成績較差的馬恰多，雖說球季進行還不到一半，但出賽數並列國聯第一的馬恰多已打了269個打席，顯見他健康狀況良好，而且也算是不小的樣本。現階段這位曾被譽為現役最強三壘手的超級球星OPS卻只有.730，是他自新人年以來最差的成績。或許有人會歸咎於教士主場是出了名的打擊墳場，而馬恰多的客場成績（OPS .853）也確實要比主場（.637）好得多。但即便如此，考慮到主場因素的OPS+馬恰多仍只有96，意味著他的打擊表現甚至還不到聯盟平均的程度。

更慘的是，就連在一向以貧打聞名的教士隊裡，馬恰多的OPS+都只能排到第5。包括還在領基本工資的兩外野手瑞佛洛（Hunter Renfroe，OPS+ 139）及瑞耶斯（Franmil Reyes，123），以及雖也是千萬美元級球星但身價明顯跟馬恰多差一大截的老將荷斯莫（Eric Hosmer，108）及麥爾斯（Wil Myers，99）現階段打擊表現都比他好。同時就整體貢獻度來看，根據Fangraph統計，馬恰多的WAR也只能排到教士野手第四名。而且若不是因為馬恰多守的是較重要的三壘位置、守備表現依然出色，還代班不少場游擊，他的這項成績還會更糟。

馬恰多目前有10支全壘打、33分打點，看起來是談不上遇到低潮，但糟的是本季一堆阿狗阿貓打者瘋狂亂打，馬恰多目前在全聯盟排名只能算是支小砲，連在自己隊上都擠不進前三。 美聯社 分享 facebook

哈波出賽數跟馬恰多一樣多，也一樣算是陷入低潮。雖說他的帳面成績包括打擊三圍.251/.357/.473及OPS+ 116看來差強人意，但跟過去兩季OPS+分別是156及134相比顯然是大幅退步，更遑論費城人之所以不惜重金，看重的就是他頂尖的打擊能力。哈波的狀況顯然跟馬恰多不同，他的守備位置較不重要（哈波這一季只守過右外野，不像去年在國民還常站中外野），他的打擊天花板要比馬恰多高得多（兩人生涯年的OPS+分別是198及145，哈波不但遙遙領先而且是史詩級的成績）。馬恰多雖說今年打擊不振，還可以只跟其他三壘手甚至是游擊手做比較（但還是很糟，馬恰多的進階打擊數據wOBA在所有三壘手中排第20名，游擊手則排第18）。但評斷哈波的標準就無法如此「寬鬆」——以他這樣不世出的天才型打者，沒打出全聯盟前幾名的成績就不算及格，自然也不符他的身價。

哈波目前的11轟、44分打點是比馬恰多要好一點，但是領這樣高的薪水，光是跟隊友一壘手霍金斯相比，哈波恐怕就不好意思見人了。 美聯社 分享 facebook

至於哈波現階段的成績究竟多麼不符身價，其實無庸贅言。從他很少因表現優異攻佔新聞版面，而且幾項重要的傳統數據包括全壘打、OPS等都排在全聯盟60名之外就可略見端倪。若拿進階數據來比更是令費城球迷洩氣。目前哈波的OPS+排到第73名——順帶一提，比他大兩歲的運動家游擊手塞米恩（Marcus Semien）成績都還比他好。他的另一項進階數據wOBA也高明不到哪去，以.348暫居67名。讓我們在費城球迷的傷口上再灑一把鹽——哈波這項數據還輸給前面提到領底薪的瑞耶斯，以及同樣是站中路守備重要位置的30歲皇家二壘手莫瑞菲德（Whit Merrifield）。

說了這麼針對哈波與馬恰多的「批評指教」，用意並非是唱衰這兩人。球季才進行兩個多月，一兩個禮拜的大爆發就足以將兩人的成績拉回前段班。遠的不說，去年哈波下半季就打出.972的OPS（全聯盟第7），馬恰多則是上半季OPS高達.963（第8）。然而現階段兩人的成績不盡理想導致費城人及教士戰績無法更上一層樓，卻也是不爭的事實。而且這兩位超級球星都正值26歲的當打之年，兩隊高層當然希望他們能在生涯的巔峰時期盡量推高成績的天花板，好彌補年紀增長必將隨之而來的下滑。如果哈波跟馬恰多不能及早找回過去的打擊球感，兩人合計二十多年的沈重薪資，對目前合約只走了不到二十分之一的費城人及教士來說，都將成為最大的惡夢。