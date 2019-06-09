MLB／史上首位南非投手 史考特被大谷二壘打

2019-06-09 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



天使隊「二刀流」大谷翔平今天在大聯盟首度對決學長菊池雄星，從他的手中揮出兩支安打，本季第六轟出爐；大谷五局下面對水手隊第二任投手史考特（Tayler Scott），追加單場第三安，右外野二壘打攻下第二分打點，也是另一個焦點，因為史考特是南非有史以來首位登上大聯盟的投手。

天使今天以12：3擊敗水手，兩位出身日本花卷東高校的好手對決，吸引80名日本記者到天使主場採訪；水手官網則把焦點放在史考特，他是繼費城人隊因戈培（Gift Ngoepe）之後，南非攻頂大聯盟第二人。

史考特現年27歲，老家在南非第一大城約翰尼斯堡，青少年時期赴美到亞歷桑納州追逐夢想，2011年選秀會第五輪被小熊隊挑中， 在小聯盟歷經四隊、九個球季，今天終於完成在大聯盟投球的夢想，投2.2局失三分無關勝敗。

史考特、因戈培以前曾在南非同一支俱樂部球隊打球，他在14歲那年看到大兩歲的因戈培被海盜隊簽走，燃起赴美打球的決心；因戈培前年4月27日登上海盜大聯盟，去年也在藍鳥隊出賽，目前在費城人3A等待機會。

南非棒球風氣不振，史考特以前只能在空蕩蕩的橄欖球場、足球場比賽，在美國打球氣氛當然完全不同，今天上演大聯盟處女秀，雙親和姐姐特別從南非搭機飛到亞特蘭大，再轉到洛杉磯，花了24小時抵達天使主場為他打氣。

史考特說：「能夠成為南非投手登上大聯盟第一人，這是很大成就，實在太讚了。」