親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

Google更新Android Q Beta 4 Pixel用戶安裝後大當機

林志玲、AKIRA婚後3日首發聲 齊發蜜月甜蜜文

運動筆記【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！因減肥開始的半馬
健行筆記戲棚底下站久些苗栗通霄虎頭山
NBAPeja Stojakovic好球精華 (國王時期)賽事懶人包 (6月8日)

MLB／史上首位南非投手 史考特被大谷二壘打

2019-06-09 15:58聯合報 記者藍宗標╱即時報導

天使隊「二刀流」大谷翔平今天在大聯盟首度對決學長菊池雄星，從他的手中揮出兩支安打，本季第六轟出爐；大谷五局下面對水手隊第二任投手史考特（Tayler Scott），追加單場第三安，右外野二壘打攻下第二分打點，也是另一個焦點，因為史考特是南非有史以來首位登上大聯盟的投手。

天使今天以12：3擊敗水手，兩位出身日本花卷東高校的好手對決，吸引80名日本記者到天使主場採訪；水手官網則把焦點放在史考特，他是繼費城人隊因戈培（Gift Ngoepe）之後，南非攻頂大聯盟第二人。

史考特現年27歲，老家在南非第一大城約翰尼斯堡，青少年時期赴美到亞歷桑納州追逐夢想，2011年選秀會第五輪被小熊隊挑中， 在小聯盟歷經四隊、九個球季，今天終於完成在大聯盟投球的夢想，投2.2局失三分無關勝敗。

史考特、因戈培以前曾在南非同一支俱樂部球隊打球，他在14歲那年看到大兩歲的因戈培被海盜隊簽走，燃起赴美打球的決心；因戈培前年4月27日登上海盜大聯盟，去年也在藍鳥隊出賽，目前在費城人3A等待機會。

南非棒球風氣不振，史考特以前只能在空蕩蕩的橄欖球場、足球場比賽，在美國打球氣氛當然完全不同，今天上演大聯盟處女秀，雙親和姐姐特別從南非搭機飛到亞特蘭大，再轉到洛杉磯，花了24小時抵達天使主場為他打氣。

史考特說：「能夠成為南非投手登上大聯盟第一人，這是很大成就，實在太讚了。」

大聯盟史考特天使
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

MLB／王維中後援1局3上3下 防禦率仍是0

2019-06-09 14:11

MLB／林子偉傷後首場復健賽 比5局2打數無安打

2019-06-09 13:57

MLB／3A首復健賽 林子偉2打數無安打守5局

2019-06-09 13:31

MLB／沙巴西亞「回家」踢鐵板 洋基吞敗

2019-06-09 13:30

MLB／首度對決 大谷翔平砲轟學長菊池雄星

2019-06-09 13:28

MLB／賈納痛的領悟 頭盔砸牆自打臉縫6針

2019-06-09 13:28

MLB／遊騎兵退休貝爾崔29號 安德魯斯不忘偷摸頭

2019-06-09 13:25

MLB／王維中中繼1局壓制遊騎兵 連五場無失分

2019-06-09 13:08

MLB／遊騎兵退休貝爾崔29號 安德魯斯不忘偷摸頭

2019-06-09 11:21

MLB／印地安人主場先發最終回 沙巴西亞：像回到家

2019-06-09 10:45

MLB／怒砸球帽反彈自打臉 賈納嘴唇受傷縫六針

2019-06-09 09:39

MLB／林子偉3A首度復健賽 2打數無安打守5局

2019-06-09 09:09

MLB／林子偉膝傷好轉 投入小聯盟復健賽

2019-06-09 07:53

MLB／白襪新王牌7連勝 並列大聯盟勝投王

2019-06-09 07:28

MLB／田中將大告假喜迎女兒誕生 洋基用假先發代替輪值

2019-06-09 06:47

MLB／桑塔納兩分砲轟垮洋基 印地安人菜鳥奪生涯首勝

2019-06-08 17:03

MLB／狄葛隆展K功 卻被隊友沒收一次三振

2019-06-08 12:34

MLB／老將布魯斯轉戰費城人 前4場敲4轟創隊史

2019-06-08 12:18

MLB／勇士宣布一年約簽凱柯 續穿60號3A出發

2019-06-08 12:02

MLB／2004年盜壘助紅襪破魔咒 羅伯茲至今喝酒免錢

2019-06-08 11:33

MLB／陳偉殷中繼2局失1分 807K亞洲投手第6

2019-06-08 10:28

MLB／自打球中「蛋」水手漢尼格進傷兵

2019-06-08 10:01

MLB／先發史密斯進傷兵 馬林魚考慮陳偉殷頂替

2019-06-08 08:18

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00

馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

2019-05-17 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融敲第50安打退場 4支1打擊率2成99

2019-06-08 16:21

日職／陽岱鋼對羅德4支4超猛打賞 第4轟也出爐

2019-06-08 16:40

NBA／周杰倫夫妻到場挺林書豪 網友：昆凌其實是勇迷

2019-06-08 16:47

NBA／范弗利特遭肘擊打斷牙 佩服加拿大人愛冰球決心

2019-06-08 16:27

NBA／杜蘭特隨隊前往多倫多 G5是否能打仍未可知

2019-06-09 10:08

中職／王漢開球來真的 59歲依然有球速

2019-06-08 17:42

NBA／追「星」逾20年 死忠球迷臂刺莫寧肖像

2019-06-08 16:36

NBA／暴龍打太好 加拿大麥當勞已送200萬份中薯

2019-06-08 19:44

法網／汀恩擊敗約克維奇 連2年決賽對納達爾

2019-06-08 22:33

NBA／雷納德攜手伊巴卡 暴龍客場逆轉聽牌

2019-06-08 23:59

NBA／杜蘭特復出？ 消息人士：來不及了

2019-06-09 14:36

NBA／重建之路按部就班 籃網老鷹交易分析

2019-06-08 18:40

MLB／田中將大告假喜迎女兒誕生 洋基用假先發代替輪值

2019-06-09 06:47

日職／王柏融先發三棒抗阪神左投 拚回3成打擊率

2019-06-09 12:51

法網／連兩年與納達爾爭冠 汀恩：是終極挑戰

2019-06-09 08:55

中職／詹子賢10局下再見轟 兄弟中止對猿7連敗

2019-06-08 21:48

法網／強風影響比賽 約克維奇：很難發揮最佳狀態

2019-06-09 07:46

法網／汀恩退小約 重演去年冠軍戰

2019-06-09 00:43

中職／頂替索沙先發輪值 包林傑投到見血吞敗

2019-06-08 20:11

日職／陽岱鋼單場4安猛打賞 近4場出賽敲兩轟

2019-06-08 16:48

法網／巴蒂大滿貫首封后 終結澳洲46年冠軍荒

2019-06-09 02:19

NBA／火箭與丹東尼合約接近達成協議？ 經紀人否認

2019-06-09 11:07

日職／陽岱鋼連5打席安打 交流戰場場開張

2019-06-09 14:20

MLB／白襪新王牌7連勝 並列大聯盟勝投王

2019-06-09 07:28

NBA／怕身材走樣重拾訓練？ 諾維茨基：還不是現在

2019-06-09 09:32

MLB／怒砸球帽反彈自打臉 賈納嘴唇受傷縫六針

2019-06-09 09:39

NBA／柯瑞嘴硬要翻盤 暴龍假謙虛

2019-06-09 15:03

MLB／王維中中繼1局壓制遊騎兵 連五場無失分

2019-06-09 13:08

澳洲羽賽／周天成苦戰3局吞敗 無緣決賽拚本季首冠

2019-06-08 18:17

香港桌賽／鄭怡靜、林昀儒抗韓成功 混雙二連冠

2019-06-08 19:07

日職／陽岱鋼4支4 打率重回3成

2019-06-09 00:40

MLB／林子偉膝傷好轉 投入小聯盟復健賽

2019-06-09 07:53

MLB／首度對決 大谷翔平砲轟學長菊池雄星

2019-06-09 13:28

女籃／彭詩晴戰隊三分雨射翻 文祺、馬姐加碼送簽名鞋

2019-06-08 17:25

MLB／林子偉3A首度復健賽 2打數無安打守5局

2019-06-09 09:09

中職／新洋投浴血 悍將被獅咬

2019-06-09 00:30

MLB／印地安人主場先發最終回 沙巴西亞：像回到家

2019-06-09 10:45

MLB／桑塔納兩分砲轟垮洋基 印地安人菜鳥奪生涯首勝

2019-06-08 17:03

MLB／王維中後援1局3上3下 防禦率仍是0

2019-06-09 14:11

華南青少棒／打棒球不到1年 雲林縣孫畯程敲4安當英雄

2019-06-08 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top