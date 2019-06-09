MLB／首度對決 大谷翔平砲轟學長菊池雄星

2019-06-09 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平。 美聯社 分享 facebook

天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天首度在大聯盟對上水手隊投手菊池雄星，演出「花卷東高校對決」，不過絲毫不給學長面子，對戰三打席敲出兩安打，還與隊友合力演出連三打席全壘打，天使就以12：3擊敗水手，中止二連敗。

菊池雄星雖然比大谷年長3歲，卻是今年才挑戰大聯盟，本季首次對上天使時，大谷翔平仍在傷兵名單，5月30日菊池第二次對天使，大谷卻被移出先發名單，天使總教練奧斯穆斯還向日本球迷道歉。

兩人今天總算碰頭，一局下兩出局後的對決首打席，大谷翔平靠腳程跑出內野安打，也開啟天使隊攻勢，單局攻下三分；第二打席換菊池讓大谷在一、二壘有人時敲出滾地球出局，安全下莊。

不過四局下菊池遇到亂流，開局就被史戴拉（Tommy La Stella）跟楚奧特（Mike Trout）接連轟炸，第三度對上大谷翔平的第一球就被敲出全壘打牆，形成「背靠背靠背」的全壘打，也是天使隊自2016年9月4日後，第一次連三打席開轟。

菊池雄星最終僅投3.1局退場，被敲9安，失7分有6分責失，僅投出一次三振，有三次四壞保送，連三場都僅投3.1局，失分5分起跳，也讓他的防禦率從3.43暴增到4.99，吞下本季第四敗。

擔任第三棒、指定打擊的大谷翔平在五局上的二壘安打也有一分打點，總計五打數三安打、兩打點，近五戰敲出七支安打，打擊率2成57。