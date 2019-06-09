MLB／遊騎兵退休貝爾崔29號 安德魯斯不忘偷摸頭

2019-06-09 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



遊騎兵今天在雙重賽第二戰賽前，為貝爾崔（Adrian Beltre）舉辦背號「29」號退休儀式，好友安德魯斯（Elvis Andrus）送上訂做睡袍，也不忘趁機最後一次偷摸貝爾崔的頭。

貝爾崔去年季後退休，生涯21個球季中，最後8年獻給遊騎兵，生涯累計3166安打是外國出生球員最多，其中有477發全壘打，生涯打擊率2成86，打了1707打點，出賽2933場，其中2759場是擔任三壘手，大聯盟史上次多，拿下五座金手套。

遊騎兵隊友錄製影片向貝爾崔致意，貝爾崔表示：「我非常榮幸今晚能在這裡，聽到對我的這些稱讚，我知道他們大概都在說謊。」

貝爾崔在大聯盟繳出名人堂等級的成績單，不愛被摸頭也是著名的禁忌，但遊騎兵隊友安德魯斯卻熱愛挑戰禁忌，多次在場上偷摸貝爾崔的頭，就連今天也不例外。

安德魯斯在儀式中為貝爾崔送上訂製睡袍，背面印有貝爾崔的29號，貝爾崔立刻開心套上，沒想到就在貝爾崔走回座位時，安德魯斯趁機從後摸頭，貝爾崔嚇了一跳，拿起摺椅作勢要反擊，還把睡袍脫下丟到地上，但最後還是笑著把睡袍撿了回來。

貝爾崔是遊騎兵隊史第五位退休背號的球員，前面四位分別是34號的萊恩（Nolan Ryan）、7號的I-Rod（Ivan Rodriguez）以及前教頭歐提斯（Johnny Oates）的26號，還有全聯盟都退休的傑克羅賓森（Jackie Robinson）42號。