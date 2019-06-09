MLB／印地安人主場先發最終回 沙巴西亞：像回到家

2019-06-09 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



沙巴西亞。 美聯社 分享 facebook

洋基隊投手沙巴西亞（CC Sabathia）生涯第125次在印地安人隊的進步球場先發，可能也是最後一次，回到這個生涯初登板的球場，沙巴西亞說：「感覺像回到家。」

2001年4月9日，沙巴西亞當時才20歲，他在進步球場初登板成績是5.2局失三分、無關勝敗；下個月將滿39歲的沙巴西亞今天重回舊地，對上老東家先發五局、失四分吞敗。

沙巴西亞今年球季結束後就要退休，1998年他被印地安人以第一指名選中，大聯盟生涯前面七個半球季都效力於印地安人，拿下過一座塞揚獎、三度入選明星賽，四個小孩有三個都在克里夫蘭出生。

沙巴西亞表示：「在這個球場我感覺很自在，在這裡升上大聯盟，並且待了很長一段時間，球場每個地方都沒什麼變，像家一樣。」

不過沙巴西亞在家踢到鐵板，洋基前三局靠著葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）的本季首轟，以2：0領先，不過四局下沙巴西亞先丟掉兩分被追平，五局下又被菜鳥莫卡多（Oscar Mercado）敲出兩分砲，牛棚在六局下也放火丟掉三分，洋基最終就以4：8落敗。

洋基近六場輸五場，戰績39勝24敗，美聯東區第一的寶座暫時要與光芒共享。

沙巴西亞本季出賽十場，3勝3敗、防禦率3.96的成績難以說是明星級水準，但今年明星賽就是在進步球場舉行，加上生涯最後一年，仍有機會入選，隊友布里頓（Zack Britton）表示：「這是對沙巴西亞這樣擁有名人堂級生涯的球員的肯定，入選會很棒。」