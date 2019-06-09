MLB／怒砸球帽反彈自打臉 賈納嘴唇受傷縫六針

2019-06-09 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



賈納。 美聯社 分享 facebook

洋基隊今天在主場以4：8輸給印地安人，賈納（Brett Gardner）打擊狀況不佳，在休息區怒砸頭盔洩憤，沒想到擊中牆壁兩個反彈後，剛好回來打中自己，這一幕也全被轉播單位的攝影機拍下。

頭盔的「反擊」讓賈納的下嘴唇受傷，縫了六針，他表示：「我上周才跟勒梅休（DJ LeMahieu）說不應該在休息區丟頭盔，我當下太挫折，回去休息區就丟了頭盔，結果反彈回來打我自己的臉。」

這一刻發生在第六局，印地安人右外野手拉普洛（Jordan Luplow）展現五星級守備，在全壘打牆前沒收賈納的深遠飛球，賈納今天四打數無安打，而且近期23打數僅敲出一安。

賈納表示，受挫感是不斷的累積上來，「我們先丟掉領先，然後我敲出的球又像那樣被接殺，我跟總教練說，就算我那時沒摔頭盔，下個打席也會。」除了六局的美技沒收安打，賈納在八局敲出的強勁滾地球，也正好朝向二壘手的位置。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「他只是需要繼續保持這樣的打擊，確定自己有掌握每一球，找到一個好的速球揮擊，看到他打出些好球還是很棒。」