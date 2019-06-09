MLB／白襪新王牌7連勝 並列大聯盟勝投王

2019-06-09 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



白襪新王牌吉歐利托（Lucas Giolito）。 美聯社 分享 facebook

白襪新王牌吉歐利托（Lucas Giolito）今天再度掌控局面，對皇家先發7.2局無失分，還飆出個人生涯新高的11K，率領球隊以2：0完封，自己也收下第九勝，和洋基杰曼（Domingo German）、道奇柳賢振、太空人韋蘭德（Justin Verlander）並列為全聯盟最多。

獲選為上個月美聯最佳投手的吉歐利托此役只被敲出三支安打，八局下兩人出局後，被梅里斐德（Whit Merrifield）敲出安打，讓他帶著本季新高的111球退場休息，白襪牛棚接手後維持計分板清白，合力完封皇家。

加上前一戰7.1局好投，吉歐利托正處於連續15局未失分的巔峰，白襪總教練倫特利亞（Rick Renteria）誇獎子弟兵，「他的表現一直很棒，我想他正在展現自己是當今大聯盟最佳投手之一。」

吉歐利托不但是連十場不敗，近七場先發更是全取勝投，是繼2015年塞爾（Chris Sale）以來，白襪先發投手最佳成績，這七場出賽防禦率才0.88，對手打擊率也僅1成46，正用頂尖數據為生涯首度入選明星賽拉票。

吉歐利托直言今天先用速球和滑球投完第一輪打線，接下來結合變速球混淆皇家打者，「結果來說挺不錯，持續讓他們失去平衡，也得到許多不扎實的擊球。」

比賽只花了2小時26分就打完，白襪頂級新秀希曼尼茲（Eloy Jimenez）在二局上敲出的兩分砲，成為致勝一擊。也讓先發八局的皇家先發投手凱勒（Brad Keller）悲情吞敗。