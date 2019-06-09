MLB／林子偉膝傷好轉 投入小聯盟復健賽

2019-06-09 07:53 中央社 紐約8日專電



效力美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊的林子偉膝傷缺陣一個多月，傷勢逐漸好轉，球團今天宣布林子偉將到小聯盟3A打復健賽，脫離傷兵名單指日可待。

林子偉5月3日客場出戰芝加哥白襪，盜二壘時傷到左膝，確診為內側副韌帶（MCL）扭傷及膝骨挫傷，被列入10天傷兵名單。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）當時說，林子偉將缺陣一段時間，但傷勢沒有看起來那麼嚴重。

林子偉傷後隨隊接受防護員治療，紅襪主場賽事休息區仍可見到他的身影。過去幾週，林子偉傷勢逐漸好轉，於紅襪3A球隊所在的羅德島州包塔克特（Pawtucket）訓練，為投入復健賽暖身。

歷經一個多月休養，林子偉膝傷已無大礙，球團今天指派他赴小聯盟3A包塔克特紅襪隊打復健賽。

25歲的林子偉本季從小聯盟3A起步，季中兩度登上大聯盟，出賽13場，20打數4安打，包括2支二壘安打，打擊率2成，打點與盜壘成功各一。5月1日，林子偉先發出戰奧克蘭運動家，繳出單場雙安表現，生涯累積35安，超越胡金龍，登上大聯盟台灣安打王。

林子偉本季在3A出賽7場，28打數8安打，包括3支二壘安打，打擊率2成86，進帳3分打點，並有2次盜壘成功。

今年是紅襪有權無限制下放林子偉的最後一季，林子偉本季表現攸關未來能否站穩大聯盟。內外野兼修的他在紅襪陣中有多名競爭對手，使他上場空間受限。

紅襪名將佩卓亞（Dustin Pedroia）飽受膝傷困擾，能否延續職業球員生涯出現問號之際，新秀查維斯（Michael Chavis）及時填補戰力缺口，本季已轟出10發全壘打，站穩先發。

林子偉受傷後，工具人努涅斯（Eduardo Nunez）與何特（Brock Holt）相繼傷癒歸隊，近況穩定。在25人名單限制下，林子偉打完復健賽並脫離10天傷兵名單後可能被下放小聯盟，獲得穩定出賽機會。