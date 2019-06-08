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MLB／桑塔納兩分砲轟垮洋基 印地安人菜鳥奪生涯首勝

2019-06-08 17:03中央社 克里夫蘭7日綜合外電報導

桑塔納。 美聯社
桑塔納。 美聯社
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美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人主場迎戰紐約洋基，陣中打者桑塔納揮出兩分砲，幫助球隊以5比2擊退洋基，印地安人菜鳥投手普里塞克今天先發也取得生涯首勝。

印地安人第9棒打者奈昆（Tyler Naquin）今天擊出一支陽春全壘打，基普尼斯（Jason Kipnis）則繳出2支安打、2分打點表現。

洋基先發投手海爾曼（Domingo German）主投6局送出6次三振、1次保送，但被擊出6支安打中有2支是全壘打，丟掉4分都是自責分，最終吞下敗投，本季個人成績9勝2敗，無緣成為大聯盟本季首位10勝投手。

洋基第2棒打者希克斯（Aaron Hicks）今天揮出一支陽春砲，佛瑞澤（Clint Frazier）也揮出帶有打點的二壘安打，兩人分別為洋基打回1分。

去年10月動右肘手術的葛雷戈里斯（DidiGregorius）今天回到洋基打線，繳出4打數2安打的好表現。

兩隊打完5局以2比2戰成平手，桑塔納（CarlosSantana）在6局下相中海爾曼的變速球，一棒將球撈出右外野全壘打牆，這是他本季第12號全壘打。

桑塔納的全壘打讓普里塞克（Zach Plesac）最終拿下勝投，他今天主投7局被敲6安失2分，並送出5次三振、1次保送，隊友韓德（Brad Hand）則在9局上三振3名洋基打者，收下本季第19次救援成功。

普里塞克。 美聯社
普里塞克。 美聯社
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