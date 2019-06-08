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MLB／2004年盜壘助紅襪破魔咒 羅伯茲至今喝酒免錢

2019-06-08 11:33聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

道奇教頭羅伯茲。 美聯社
道奇教頭羅伯茲。 美聯社
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羅伯茲（Dave Roberts）在2004年美聯冠軍賽的傳奇一盜，幫助紅襪隊最終破解貝比魯斯魔咒奪冠，他透露，如今即使擔任道奇總教練，到波士頓喝酒還是會有人請客。

2004年美聯冠軍系列賽第四戰，紅襪隊以0勝3敗的劣勢落後給世仇洋基，九局下面對3：4落後，紅襪換上羅伯茲代跑，他成功盜上二壘，並跑回追平分，紅襪最終也演出四連勝大逆轉，在世界大賽抱回隊史第六冠。

即使羅伯茲在2004年後就離開紅襪，但經典的畫面仍不斷被紅襪球迷討論，羅伯茲表示：「這絕對是我當球員時的代表時刻，一開始我很厭煩大家一直討論，覺得我打了十年球，結果你們只記得這個？」

但後來羅伯茲接受並享受大家對那一刻的記憶，「可以理解大家喜歡運動的關鍵時刻，而且像紅襪這樣有深厚球迷基礎的球隊，能夠成為隊史的一部分，是非常瘋狂的事。」

不過被問到自2004年後，到波士頓喝酒是不是都不用錢？羅伯茲說：「我有自己付了幾頓晚餐，不過至於酒精飲料，我到現在都還沒付過錢。」

去年世界大賽羅伯茲帶領道奇隊作客芬威球場，紅襪找來2004年冠軍賽班底開球，羅伯茲婉拒邀請，不過也穿著道奇制服上場與前隊友擁抱，全場球迷響起的不是噓聲，而是掌聲。

羅伯茲紅襪道奇
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