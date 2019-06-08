MLB／陳偉殷中繼兩局失1分 807K登亞洲投手第6

2019-06-08 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷。 路透 分享 facebook 馬林魚今起在主場與勇士展開三連戰，陳偉殷第四局中繼上場，投兩局失一分，防禦率下降到7.88，馬林魚連兩場只得一分，以1：7敗給勇士，陳偉殷送出兩次三振，生涯三振數來到807次，超越金炳賢的806次，成為大聯盟亞洲投手第六名。

馬林魚先發投手烏雷納（Jose Urena）四局上被連敲三安，包括亞古納（Ronald Acuna Jr.）的陽春砲，一人次都沒解決就退場，總計三局被敲兩轟，丟掉六分。

陳偉殷接手烏雷納留下的無人出局、二壘有人危機，雖然被唐納森（Josh Donaldson）敲出深遠飛球，讓跑者進占三壘，但接下來讓馬卡基斯（Nick Markakis）敲出一壘滾地出局，再三振掉萊利（Austin Riley），用8球守住失分。

五局上續投，陳偉殷再飆一次三振，不過投出四壞後對手靠觸擊推進上二壘，亞古納的一壘安打送回跑者，最後靠飛球抓到最後一個出局數，五局下陳偉殷被代打換下。

陳偉殷兩局投了26球，以速球、滑球作為主要武器，搭配少量曲球，最快球速來到93哩，距離上次出賽相隔四天，連續兩場都繳出兩局失一分的成績，防禦率持續下修。

索洛卡（Mike Soroka）前八局讓馬林魚吞下鴨蛋，九局下續投出現四壞保送才退場，馬林魚靠卡斯楚（Starlin Castro）安打敲回一分，索洛卡總計八局僅被敲三安，失一分，拿下本季第七勝，防禦率1.38。