MLB／自打球中「蛋」水手漢尼格進傷兵

漢尼格。 美聯社 分享 facebook 水手隊昨天在14局的馬拉松大戰以7:8敗給太空人,原本的11員傷兵名單還多添一人,外野手漢尼格(Mitch Haniger)因為自打球打中胯下,導致睾丸撕裂傷,進行手術修復,被放進十天傷兵名單。

漢尼格昨天在第三局上場打擊時,打中韋蘭德(Justin Verlander)的速球,卻反彈打中自己的胯下,當下雖然表情痛苦,但仍然完成打席,直到第七局才被代打換下。

水手隊總教練瑟維斯(Scott Servais)表示:「當漢尼格說他需要退場時,你就知道大事不妙了。」水手隊目前沒有設定歸隊時間表,不過瑟維斯認為,漢尼格至少要休息幾周,「他會沒事的。」

漢尼格是水手隊第四位經歷過相似傷勢的球員,最近一次是2009年的貝爾崔(Adrian Beltre),當時他休了5個半星期才回到球場。

漢尼格本季出賽63場,打擊率2成20,敲出15發全壘打、32分打點,雖然被三振數也高達81次,仍是是水手隊重要的打者及守備要角,瑟維斯表示:「我知道他在選球上有點遇到困難,但仍然努力找回手感。」

漢尼格的空缺,水手隊暫時從3A拉上後援投手史考特(Tayler Scott)支援,不過陣中全職外野手只剩史密斯(Mallex Smith)、桑塔納(Domingo Santana)以及威廉森(Mac Williamson),外加「工具人」穆爾(Dylan Moore)可供替補。

Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E