MLB／自打球中「蛋」水手漢尼格進傷兵

2019-06-08 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



漢尼格。 美聯社 分享 facebook 水手隊昨天在14局的馬拉松大戰以7：8敗給太空人，原本的11員傷兵名單還多添一人，外野手漢尼格（Mitch Haniger）因為自打球打中胯下，導致睾丸撕裂傷，進行手術修復，被放進十天傷兵名單。

漢尼格昨天在第三局上場打擊時，打中韋蘭德（Justin Verlander）的速球，卻反彈打中自己的胯下，當下雖然表情痛苦，但仍然完成打席，直到第七局才被代打換下。

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）表示：「當漢尼格說他需要退場時，你就知道大事不妙了。」水手隊目前沒有設定歸隊時間表，不過瑟維斯認為，漢尼格至少要休息幾周，「他會沒事的。」

漢尼格是水手隊第四位經歷過相似傷勢的球員，最近一次是2009年的貝爾崔（Adrian Beltre），當時他休了5個半星期才回到球場。

漢尼格本季出賽63場，打擊率2成20，敲出15發全壘打、32分打點，雖然被三振數也高達81次，仍是是水手隊重要的打者及守備要角，瑟維斯表示：「我知道他在選球上有點遇到困難，但仍然努力找回手感。」

漢尼格的空缺，水手隊暫時從3A拉上後援投手史考特（Tayler Scott）支援，不過陣中全職外野手只剩史密斯（Mallex Smith）、桑塔納（Domingo Santana）以及威廉森（Mac Williamson），外加「工具人」穆爾（Dylan Moore）可供替補。

漢尼格自打球中「蛋」影片：