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MLB／先發史密斯進傷兵 馬林魚考慮陳偉殷頂替

2019-06-08 08:18聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

馬林魚先發左投史密斯（Caleb Smith）因左髖部發炎，被放入十天傷兵名單，誰能頂起先發輪值？台灣左投陳偉殷是考慮人選之一，總教練馬丁利（Don Mattingly）表示：「我們討論了很多種計畫。」

馬林魚是大聯盟本季唯一從開季保持相同先發輪值的球隊，史密斯進入傷兵後即將中斷，史密斯本季出賽12場，拿下三勝四敗的戰績，防禦率3.41是球隊先發中最低，送出82次三振也是球隊最多。

不過昨天先發對釀酒人時，史密斯投五局丟掉四分，被敲三發全壘打，而且僅送出兩次三振，四縫線球速僅90.9哩，與前一場的93哩差距不小，史密斯表示：「這個傷勢近幾場先發都困擾著我，昨天是狀況最差的一次。」

史密斯預計下次先發是6月13日對紅雀，要如何填補空缺？馬丁利表示：「我們討論過3A的先發投手，也可能採取假先發讓牛棚撐完一場，陳偉殷也有可能是選項。」若採牛棚車輪戰要看未來四場後援投手的使用狀況。

陳偉殷本季出賽15場都是後援，投22局，防禦率8.18，5月28日對國民投3局是本季最長局數，有三場用球數超過50球，最多是4月10日對紅人投了66球。

馬林魚農場排名第18的加侖（Zac Gallen）本季在3A繳出8勝1敗、防禦率1.67的漂亮成績，不過未在40人名單中，在40人名單中的赫南德茲（Elieser Hernandez）在3A成績則是3勝1敗、防禦率1.13，同樣亮眼。

陳偉殷馬林魚馬丁
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