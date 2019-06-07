MLB／三振大谷翔平 王維中：以後常遇得到

2019-06-07 14:56 中央社 洛杉磯6日專電



王維中。 美聯社 分享 facebook 台灣左投王維中升上大聯盟以來，兩度對決日本強打大谷翔平，前次被敲安之後，昨天用三振還以顏色，他淡然說：「以後會常遇到。」

王維中是第一個在大聯盟舞台對決大谷的台灣投手，目前「台日對決」2次結果1支一壘安打、1次三振。

王維中今天接受中央社訪問的時候說：「大聯盟有太多好的打者，每一個都用相同的心態去解決，不會因為對上大谷而有不同。」

王維中效力奧克蘭運動家，與大谷翔平的洛杉磯天使同屬美聯西區，碰面的機會不少。

上次大谷敲安之後，昨天三振有報仇的感覺嗎？王維中說：「沒有想那麼多，後面還有很多機會對決，每一次對決的狀況都不一樣，結果也會不一樣，不會去想說上次結果如何，這次要怎麼。」

王維中的一號武器是變速球，但這兩次對上大谷都用外角滑球決勝負，他說配球主要是交給捕手，「捕手比我更瞭解打者，他配哪裡我就丟哪裡」。

昨天的比賽，運動家9比10輸給天使，但王維中後援3局表現優異，一度有機會拿下勝投。第6局在壘上有人情況下，連續三振MVP等級的楚奧特（Mike Trout）與連2場開轟的大谷翔平。

王維中說，大谷翔平這兩天全壘打都是咬中內角高球，打到中外野，所以他對上大谷的時候，遵照捕手的建議，朝向大谷的外角攻擊，讓他不好打。

能夠三振楚奧特，王維中說：「有一點運氣。」對上楚奧特時，球路有一點偏高，能夠三振這麼好的打者，對球隊來說是好事，但沒有太亢奮。

旅美多年以來，大聯盟生涯首勝在昨天差一點開張，王維中說：「也希望可以早點拿到第一勝，但昨天沒有太在意勝投，只希望球隊贏球就好。」

他說，目前的工作是擔任長中繼，「輪到我的時候就把握機會，目前也還不算完全站穩，一步一步來，把球隊交給我的任務做好」。

王維中目前出賽4場，前2場在他退場之後，隊友歐爾森（Matt Olson）都敲全壘打追平，昨天又是歐爾森安打攻下追平分。對此王維中覺得「運氣很好，三次都是同一個人」。

幾次上場都幫球隊「轉運」的巧合，王維中說：「可能我上去的時候，比數沒有落後太多。歐爾森也不是對我特別好，球隊贏球是主要目的，只是剛好都是他。」