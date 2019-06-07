MLB／還沒宣布簽約 小熊教頭已想好金布洛爾定位

2019-06-07 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



金布洛爾。 路透 分享 facebook 小熊隊雖然還未正式宣布與紅襪隊前終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）簽約，但總教練麥登（Joe Maddon）已經想好他的角色定位，並預估只要三周就能回到軌道，開始實戰。

美國媒體報導，金布洛爾體檢通過後，將以三年4300萬美元的條件加盟小熊隊，麥登表示：「以他的經驗，應該已經準備好了，第一步是要幫他安排計畫，以後援投手在春訓的狀況來看，通常需要三周適應，不過還是要先跟他聊聊，看看他的準備狀況。」

金布洛爾生涯在大聯盟九個球季，拿下333次救援成功，防禦率1.91，去年拒絕了紅襪隊提出的1790萬美元合格報價，尋求五年一億美元的大合約，但最終改與小熊簽下三年合約。

小熊也缺救援投手，今年球季已經有11次搞砸救援機會，莫洛（Brandon Morrow）自去年季後進行手肘手術後尚未歸隊，終結者位置由史卓普（Pedro Strop）、希謝克（Steve Cishek）分攤。

對於金布洛爾的定位，麥登說：「當你得到像金布洛爾這樣的球員，不管原本誰是終結者，都必須要讓步，只要全隊都了解這樣對球隊比較好，大家都會同意。」史卓普也表態歡迎金布洛爾的加入。

前紅襪隊友塞爾（Chris Sale）則認為金布洛爾的約來得太晚，至少兩、三個月前就應該有球隊與他簽約，原本也期待他能夠重返紅襪，「看他的健康狀況跟表現，我想這裡每個人都希望他回來，但我們也了解他的選擇，很開心他能夠回到大聯盟，繼續宰制球場。」