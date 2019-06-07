MLB／選秀後才出手 勇士隊簽下前塞揚強投凱柯

2019-06-07 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



凱柯將與勇士簽約。 美聯社 分享 facebook

大聯盟選秀後自由球員市場才開始熱絡，繼金布洛爾（Craig Kimbrel）即將落腳小熊隊後，美國媒體也報導，勇士隊以一年2000萬美元合約簽下前太空人強投凱柯（Dallas Keuchel），因球季已開打，按比例實領為1300萬美元（約新台幣4億元）。

洋基與勇士都在積極追求凱柯的加盟，但「The Athletic」記者歐布萊恩（David OBrien）率先宣布由勇士隊出線，「Yahoo Sports」記者布朗（Tim Brown）則透露合約細節。

根據報導，勇士隊開出一年2000萬美元合約，按比例為1300萬美元，體檢將於明天舉行，隔天則在3A擔任先發，而根據海曼（Jon Heyman）透露，洋基開價接近合格報價，按比例為1100到1200萬美元，但一周來都無進展。

牛棚較缺人手的勇士，原本目標放在金布洛爾，但無法匹配開價，最終金布洛爾將與小熊隊簽下三年4300萬美元的合約，並帶有第四年選擇權，勇士將目標轉向凱柯。

勇士隊先發輪值已有不少年輕好手，包括索洛卡（Mike Soroka）、弗瑞德（Max Fried）、高斯曼（Kevin Gausman）以及佛提奈維奇（Mike Foltynewicz），不過凱柯的加入能夠增加穩定感。

凱柯是2015年塞揚獎得主，去年球季效力太空人隊時，成績是12勝11敗、防禦率3.74，送出153次三振，年薪為1320萬美元，季後成為自由球員，並拒絕太空人提出的1790萬美元的合格報價。

由於球隊如果簽下拒絕合格報價的球員，該季選秀將送出一個選秀權給原球團，因此凱柯與金布洛爾雖然去年及過往成績都很亮眼，但各隊直到選秀後才積極洽談。