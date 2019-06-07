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MLB／葉力奇23轟領先大聯盟 釀酒人謝謝馬林魚

2019-06-07 08:50聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

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釀酒人今天靠著葉力奇（Christian Yelich）的兩分砲，也是本季第23號全壘打，以5：1擊敗馬林魚，釀酒人不忘在推特上開馬林魚玩笑，感謝他們去年的交易，為釀酒人送來國聯MVP。

釀酒人第一局先由肯恩（Lorenzo Cain）保送上壘，葉力奇接著從史密斯（Caleb Smith）手中開轟，兩出局後穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）再補上陽春砲，奠定勝基。

葉力奇開轟後，釀酒人官方推特也立刻分享影片，寫道：「嘿，馬林魚，這支全壘打剛好讓我們想起，還沒感謝你們將葉力奇送到我們的生命中，謝謝你們送來國聯MVP。」

不過釀酒人系列賽前兩戰都落敗，其中一場還以0：16遭完封，馬林魚官方推特回應：「喔，很好啊，等他敲16分全壘打的時候再通知我們。」

對於前兩戰輸給前東家，今天四打數三安打還有一次盜壘的葉力奇表示：「你不能改變已經發生的事，今年也可能再發生，你必須找出方法改變，儘早找回積極性，打出屬於我們的比賽。」

葉力奇目前以23轟獨居大聯盟全壘打王，打擊率3成28排國聯第七，長打率7成31、13次盜壘則是第一，51分打點則並列第四，仍有希望挑戰蟬聯國聯MVP。

培洛塔（Freddy Peralta）前三場從牛棚出賽，今天回到先發，為釀酒人繳出六局被敲四安、失一分的好投，還送出九次三振，沒有保送，拿下本季第三勝，速球均速94哩甚至比平常更快，培洛塔表示：「我沒注意球速，只是保持積極，我知道我的速球投到對的位置會讓打者不舒服。」

釀酒人葉力奇馬林魚
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