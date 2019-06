MLB／葉力奇23轟領先大聯盟 釀酒人謝謝馬林魚

分享 facebook 釀酒人今天靠著葉力奇(Christian Yelich)的兩分砲,也是本季第23號全壘打,以5:1擊敗馬林魚,釀酒人不忘在推特上開馬林魚玩笑,感謝他們去年的交易,為釀酒人送來國聯MVP。

釀酒人第一局先由肯恩(Lorenzo Cain)保送上壘,葉力奇接著從史密斯(Caleb Smith)手中開轟,兩出局後穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)再補上陽春砲,奠定勝基。

葉力奇開轟後,釀酒人官方推特也立刻分享影片,寫道:「嘿,馬林魚,這支全壘打剛好讓我們想起,還沒感謝你們將葉力奇送到我們的生命中,謝謝你們送來國聯MVP。」

不過釀酒人系列賽前兩戰都落敗,其中一場還以0:16遭完封,馬林魚官方推特回應:「喔,很好啊,等他敲16分全壘打的時候再通知我們。」

對於前兩戰輸給前東家,今天四打數三安打還有一次盜壘的葉力奇表示:「你不能改變已經發生的事,今年也可能再發生,你必須找出方法改變,儘早找回積極性,打出屬於我們的比賽。」

葉力奇目前以23轟獨居大聯盟全壘打王,打擊率3成28排國聯第七,長打率7成31、13次盜壘則是第一,51分打點則並列第四,仍有希望挑戰蟬聯國聯MVP。

培洛塔(Freddy Peralta)前三場從牛棚出賽,今天回到先發,為釀酒人繳出六局被敲四安、失一分的好投,還送出九次三振,沒有保送,拿下本季第三勝,速球均速94哩甚至比平常更快,培洛塔表示:「我沒注意球速,只是保持積極,我知道我的速球投到對的位置會讓打者不舒服。」

