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兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00林亭

陳偉殷的表現較季初穩定後，台灣棒壇又出現捷報——王維中在美國時間5月27日被奧克蘭運動家隊拉上大聯盟，是本季在大聯盟出賽的第4名台將。

陳偉殷(左)與王維中(右)兩位台灣籍左投目前都在大聯盟打拚，可惜都是在敗戰處理組...
陳偉殷(左)與王維中(右)兩位台灣籍左投目前都在大聯盟打拚，可惜都是在敗戰處理組。 美聯社
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王維中回歸大聯盟 控球仍是老毛病

王維中至今共出賽4場，在所投的6.2局中，僅被擊出3支安打，飆出3次三振無失分，防禦率0看似完美，但細觀其投球內容，其實控球及球速都不盡理想。王維中在2014年曾藉由規則五選秀登上大聯盟，當時他控球不佳，BB/9 高達4.15，防禦率則是頗高的10.90。

王維中今年的四縫線球速僅剩91.2 mph，甚至比2014、2017年還低。隨著球速下降，轉速與尾勁也跟著減少，被打者掌握到的機會變得更高；此外，他今年使用頻率第二高的滑球，均速比前年少了1.3 mph，對打者的引誘性也降低。

若要長駐奧克蘭 控球、球速需琢磨

撇除球速衰退之外，王維中的控球仍是老毛病。在今年的4場比賽中，他的球路易偏高至紅中，壞球則有明顯偏差、不致使打者出棒。由於他大多都在低張力的戰況下上場，打者較不會費心研究他的球路，控球問題才無立即顯現，且現在的表現都還只是小樣本數據，未來是否還能鎮壓重砲手們，有待觀察。對於他這種不易使打者揮空的投手而言（他本季的直球與滑球揮空率為0），要在大聯盟生存有其難度。

會獲得飛往奧克蘭的機票，是因為運動家缺乏左投。但若要保住大聯盟之身，王維中勢必得想辦法提升球速，畢竟控球已是老問題，無法在短期間內解決。

王維中重回大聯盟之後，連續4次出賽都沒失分。 美聯社
王維中重回大聯盟之後，連續4次出賽都沒失分。 美聯社
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卡特球發威 陳偉殷表現趨穩

至於季初遭逢大低潮的陳偉殷，自5月之後表現回穩，所獲得的出賽數也稍微增加。一直以來，四縫線都是他使用率最高的球種，但在今年「直球失靈」的情況下，他開始大量使用卡特球，收到不錯的效果，5月的卡特球使用量甚至高過直球。

陳偉殷的卡特球，上個月的被打擊率僅0.263、長打率也是頗低的0.368，K% 15.8%、揮空率16.7%的優質表現，幫助陳偉殷將5月份的被打擊率控制在0.268。

陳偉殷5月份的直球均速仍不見起色，無法突破91 mph，但控球狀況已略現曙光。他自春訓就有球路易偏高的問題，但在最近幾場比賽中，他的command（將球控制在邊角的能力）有回升的趨勢，幾次壓在內外角的低球總能凍結打者。他5月份的直球BB%為6.7%，相較以往的控球狀況，已經有明顯的進步。

曲球創速差 提升陳偉殷宰制力

除了卡特球與四縫線，使用率15.1%的曲球也是幫助陳偉殷擺脫低潮的大功臣。在陳偉殷5月所投的35顆曲球中，沒有一顆被擊出安打，BB%為完美的0，K%與揮空率更是驚人的40%及30%。在以卡特球、直球為大宗的配球策略下，一顆跟直球速差近20 mph的曲球，能有效誘使打者出棒，再加上穩定的控球，讓它成為關鍵時刻得以信賴的變化球種。

由於馬林魚本季旨在磨練年輕選手，加上陳偉殷並非「三振型」投手，他的定位仍難脫離「敗戰處理投手」。 端看目前成績，他不大可能重返先發位置，只能在不太重要的場面上場中繼。此外，現今的中繼顯學，傾向讓三振率高的投手擔任中繼，但陳偉殷的三振率並不高，讓他的表現空間不甚樂觀。

現已進入6月，距離731交易大限不到2個月，各隊都在緊鑼密鼓協商交易對象。季初曾傳出馬林魚有意交易陳偉殷，但依他的薪資而言，沒有球隊會願意吸收他剩餘的高額薪資。若無意外，他將會在邁阿密度過這個球季。

陳偉殷近4場出賽只有1場沒失分，其中兩場對國民的比賽4局投球就被打出8支安打失5...
陳偉殷近4場出賽只有1場沒失分，其中兩場對國民的比賽4局投球就被打出8支安打失5分。 美聯社
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但無論如何，今年對台灣球迷來說，都是充滿希望的一年——除了固定班底陳偉殷外，黃暐傑、王維中都接連獲得升上大聯盟的機會。球迷們何其有幸，能夠看到兩個世代的投手們，在大聯盟的投手丘上展露光芒。

王維中陳偉殷

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。
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