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MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

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MLB／三振楚奧特與大谷 王維中首勝被牛棚搞砸

2019-06-06 14:18聯合報 記者藍宗標╱即時報導

旅美左投王維中今天在洛杉磯客場對天使之戰，中繼三局只被揮出一支安打、無失分，還三...
旅美左投王維中今天在洛杉磯客場對天使之戰，中繼三局只被揮出一支安打、無失分，還三振大谷與楚奧特。 美聯社
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旅美左投王維中今天在洛杉磯客場對天使之戰，中繼三局只被揮出一支安打、無失分，大聯盟生涯首勝差點到手，可惜運動家隊牛棚八局下出狀況，遭天使追平比數，他的勝投也被搞砸，台灣投手本季勝場數還未開張。而天使在九局下靠著加諾(Dustin Garneau)的再見安打，以10：9險勝。

天使前三局被攻下七分，一度1：7落後，三局下靠楚奧特（Mike Trout）兩分砲（本季第15轟）在內的五支安打追回四分，比數變成5：7。

大谷此戰轟出中外野三分砲，本季第五轟出爐、連兩戰開轟。 美聯社
大谷此戰轟出中外野三分砲，本季第五轟出爐、連兩戰開轟。 美聯社
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天使四局下再度發動攻勢，大谷翔平在兩出局一、二壘有人時，從運動家第三任投手派提特（Yusmeiro Petit）的手中轟出中外野三分砲，本季第五轟出爐、連兩戰開轟，幫助天使8：7超前。

王維中五局下登板，投到七局結束，面對十人次只在六局下被首名打者蘭基佛（Luis Rengifo）揮出內野安打，這半局三振楚奧特、大谷解危，退場前更是連續解決最後六人，用45球完成三局任務。

運動家八局上攻下兩分，反以9：8超前，王維中成為勝投候選人，但八局下接替投球的漢崔克斯（Liam Hendriks）出狀況，投0.2局失一分，比數又變成9：9，王維中從2014年4月15日登上釀酒人隊大聯盟至今，歷經三個球季（2014、17、今年）還是沒有任何勝敗紀錄。

大谷三局下揮出安打串聯攻勢，四局下三分砲，八局下滿壘時被保送，攻下全隊第九分，王維中勝投飛了。

天使王維中
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