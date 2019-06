MLB／「沙漠中的林來瘋」 林家正：考驗剛開始

太陽魔鬼隊的推特以「沙漠中的林來瘋」形容林家正。 擷圖自PhxAreaSports推特 分享 facebook

美國職棒年度選秀會,台灣捕手林家正3度叩關,在第14輪422順位獲得亞利桑那響尾蛇選中,他第一時間分享心情:「下一關才是真正的考驗。」

林家正接受中央社電話訪問表示:「這只是一個旅程開始而已,被選上之後,即將結束大學生涯、進入職業。從高中來美國開始,我就設定目標,選秀進小聯盟之後,一關一關闖,希望將來有一天可以登上大聯盟。」

得知選秀上榜時,林家正與母親一起,與在台灣的父親電話連線,第一時間分享喜悅,大聲歡呼、跨海恭喜。

林家正的媽媽曾經分享,林家正從小就是一個瘋狂棒球迷,幼稚園的志向是長大要打大聯盟,抱著球具上床睡覺,5歲就穿著一身球衣,去球場找「恰恰」彭政閔要簽名。

朝夢想又邁進一步,問他有沒掉眼淚,樂觀開朗的林家正說:「沒有掉眼淚,但是會想到我這5、6年來在美國的努力,剛來唸書的時候,適應上的努力,到現在了一點小小的收穫,期待接下來進入職業,把自己的球技練得更好。」

「能被選上不只是我一個人的努力,更是很多人的努力與支持。」林家正趁著訪問的時候,特別感謝從小到大指導過的教練,父母家人以及身邊朋友的協助與支持。

21歲的林家正從高中旅美打球,之後進入亞利桑那州立大學。這支棒球隊是太平洋12校聯盟的傳統勁旅,又名「太陽魔鬼」,名將邦茲(Barry Bonds)、佩卓亞(Dustin Pedroia)都是校友。

林家正今年在大學賽季出賽56場,主要擔任指定打擊與捕手,繳出打擊率2成99、9支全壘打的成績。其中全壘打數大幅躍進,他在前2個賽季最多2支。

太陽魔鬼隊的推特以「沙漠中的林來瘋」形容林家正。這是他3次參加選秀以來,順位最前面的一次,職業生涯可望從最熟悉的亞利桑那起步。

LINSANITY IN THE DESERT 🌵



With 422nd overall pick, the @Dbacks select @lin_lyle! #RattleOn pic.twitter.com/GKyKthWKQf