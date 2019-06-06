MLB／「沙漠中的林來瘋」 林家正：考驗剛開始

2019-06-06 12:45 中央社 洛杉磯 5日專電



太陽魔鬼隊的推特以「沙漠中的林來瘋」形容林家正。 擷圖自PhxAreaSports推特 分享 facebook

美國職棒年度選秀會，台灣捕手林家正3度叩關，在第14輪422順位獲得亞利桑那響尾蛇選中，他第一時間分享心情：「下一關才是真正的考驗。」

林家正接受中央社電話訪問表示：「這只是一個旅程開始而已，被選上之後，即將結束大學生涯、進入職業。從高中來美國開始，我就設定目標，選秀進小聯盟之後，一關一關闖，希望將來有一天可以登上大聯盟。」

得知選秀上榜時，林家正與母親一起，與在台灣的父親電話連線，第一時間分享喜悅，大聲歡呼、跨海恭喜。

林家正的媽媽曾經分享，林家正從小就是一個瘋狂棒球迷，幼稚園的志向是長大要打大聯盟，抱著球具上床睡覺，5歲就穿著一身球衣，去球場找「恰恰」彭政閔要簽名。

朝夢想又邁進一步，問他有沒掉眼淚，樂觀開朗的林家正說：「沒有掉眼淚，但是會想到我這5、6年來在美國的努力，剛來唸書的時候，適應上的努力，到現在了一點小小的收穫，期待接下來進入職業，把自己的球技練得更好。」

「能被選上不只是我一個人的努力，更是很多人的努力與支持。」林家正趁著訪問的時候，特別感謝從小到大指導過的教練，父母家人以及身邊朋友的協助與支持。

21歲的林家正從高中旅美打球，之後進入亞利桑那州立大學。這支棒球隊是太平洋12校聯盟的傳統勁旅，又名「太陽魔鬼」，名將邦茲（Barry Bonds）、佩卓亞（Dustin Pedroia）都是校友。

林家正今年在大學賽季出賽56場，主要擔任指定打擊與捕手，繳出打擊率2成99、9支全壘打的成績。其中全壘打數大幅躍進，他在前2個賽季最多2支。

太陽魔鬼隊的推特以「沙漠中的林來瘋」形容林家正。這是他3次參加選秀以來，順位最前面的一次，職業生涯可望從最熟悉的亞利桑那起步。

大聯盟選秀3日登場之後，今天進入第3天，預計5天才會全部選完。林家正上榜之後，已經委託經紀公司「比佛利山運動經紀」（Beverly Hills SportsCouncil）評估簽約事宜。

台灣球員多是高中或大學畢業後才赴美國，以國際選手的身分展小聯盟生涯。林家正走出一條沒有前人踏上的道路，3年前已是第一名選秀中籤的台灣人，接下來只要談妥合約，他就成為第一名透過選秀管道加盟美職的台灣球員。

林家正2016年高中畢業就參加選秀，獲得西雅圖水手隊在第16輪477順位選中，但他決定繼續課業。去年他以大二生的身分再度叩關，在第29輪882順位被休士頓太空人選中，不過沒有談妥合約。

這次在第14輪422順位中選，林家正說：「第幾輪很重要，但更重要的是拿到一張門票、一個機會，可以進入下一關，下一關對我來說才是真正最大的考驗。」

響尾蛇小聯盟1A目前有台灣投手林凱威，最近在遊騎兵隊升上大聯盟的黃暐傑過去也曾效力響尾蛇。