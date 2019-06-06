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MLB／名人堂球星第二代又一人 藍鳥第32輪指名哈勒戴

2019-06-06 07:50聯合報 記者藍宗標╱即時報導

美國職棒年度選秀會邁入第三天，藍鳥隊今天在第32輪指名17歲高中右投布拉登．哈勒戴（Braden Halladay），他是已故名人堂球星哈勤戴（Roy Halladay）之子，但已決定念大學，特別發文感謝藍鳥高層的善意。

藍鳥已有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、畢吉歐（Cavan Biggio）這兩名超級新人，都是名人堂球星的第二代，今天在選秀會第32輪挑選小哈勒戴，也具有傳承意義，他的父親過去效力12年，背號就是32號。

藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）說：「小哈勒戴準備念大學，我們還是很樂意選他。」

哈勒戴在1995年選秀會首輪被藍鳥挑中，98年展開大聯盟生涯，在藍鳥12季投出148勝，2010年轉戰費城人隊，待了四個球季追加55勝，13年帶著203勝紀錄退休，曾在2003、10年分別奪下美聯、國聯塞揚獎。

這位名將前年11月7日在佛羅里達州駕駛單引擎飛機發生意外身亡，享年40歲，藍鳥去年將他的32號球衣退休，今年1月入選名人堂。

小哈勒戴將從佛州一所高中畢業，升上賓州州立大學，他說：「感謝藍鳥隊在選秀會第32輪選我，這是極大榮耀，期待上大學後讓自己變得更好。」

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