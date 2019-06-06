進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

跟今年國聯MVP大熱門貝林傑(Cody Bellinger)比起來，光芒隊的左外野手范姆(Tommy Pham)絕對是個毫不起眼的名字。但你知道嗎？通算2017到2019的WAR，范姆竟然以12.3的數字與貝林傑並列全聯盟第11。說他是全聯盟最被低估的球員一點也不為過。

道奇一壘手貝林傑(右)本季火熱無比，目前打出.374打擊率、20支全壘打、54分打點，有機會挑戰國聯三冠王。 美聯社 分享 facebook

范姆近三年的WAR不僅高居全聯盟第11，且根據Fangraphs的網站數據，他還是左外野手當中表現最佳的，相當令人意外。

提到全聯盟最被低估的球員，國民隊的瑞登(Anthony Rendon)絕對也是榜上有名。瑞登2017到2019年通算的WAR為15.9，絕對沒人會想到他這數據只落後於楚奧特(Mike Trout)和貝茲(Mookie Betts)這兩位巨星，高居全聯盟第三，甚至比去年國聯MVP葉力奇(Christian Yelich)還要高。但瑞登打了七個球季卻連一次明星賽都沒入選過。

儘管瑞登沒入選過明星賽，但他的知名度和具體成就還是比范姆高，至少他拿過一次銀棒獎，並兩度在MVP拿下前六高的選票，且他曾是選秀會首輪第六順位的大物新人，在Baseball America百大新秀中最高位居第19名。

反觀范姆是在2006年選秀會相當後面的第16輪才被紅雀隊挑中，且在小聯盟打滾了9年之久，最終才在2014年登上大聯盟，當時的他已經26歲。范姆起初也是不上不下，真正站穩大聯盟是在2017年，這不過是兩年前的事，這時他已29歲。這年他終於大爆發，繳出.306打擊率、23轟、25盜、22支二壘打與.931OPS的亮眼成績，使他成為紅雀隊自1900年後首位單季同時達成.300打擊率、20轟、20盜、20二壘安打的球員。

范姆(左)在選秀之後足足花了10年時間才站穩大聯盟，2017年成為他職棒生涯的轉捩點。 歐新社資料照片 分享 facebook

但紅雀隊似乎認為范姆的表現只是曇花一現，在去年的731交易大限將他送到光芒隊，換來三名不起眼的新秀威廉斯(Justin Williams)、卡布雷拉(Genesis Cabrera)和拉米瑞茲(Roel Ramirez)。在被交易前，范姆的表現並不理想，成績為.248打擊率、14轟、.730OPS。對於紅雀隊的決定，范姆當時表示「很失望」。

去年來到光芒隊後，范姆再度證明了自己，在39場比賽當中繳出.343打擊率、1.071OPS、7轟的超優成績。他的表現是光芒隊去年差點爆冷闖進季後賽的主因之一。

今年范姆的表現依舊穩定，目前有.300打擊率、.897OPS、8轟的表現。雖然沒有爆炸性的帳面數據，但進階數據WAR有2.2，足以排在美聯第10，在光芒陣中則僅次於米德斯(Austin Meadows)。

范姆本季的表現雖然並不算特別出色，但卻是相當全面，而且各項成績都持續穩定，是球隊目前能有6成以上勝率的重要功臣之一。 美聯社 分享 facebook

范姆今年精進了他的選球，他的保送機率由去年的11.8%提升到15.6%，排名全聯盟第10，三振機率則由24.6%減少到17.6%。他的.414上壘率排在美聯第四位，這顯示他雖非巨砲型打者，但很能上壘，這也是他被低估的最大原因。

今年光芒隊戰績突飛猛進，目前以.603的勝率排在美聯外卡第一位，與美東龍頭洋基隊只有2.5場勝差。許多人將光芒隊今年的成果歸功於去年731大限前與海盜隊的交易，當時他們送走前王牌投手阿契爾(Chris Archer)，換來兩位超級新星米德斯和葛拉斯諾(Tyler Glasnow)。如今米德斯暫居美聯打擊王，而葛拉斯諾在受傷前則投出王牌等級的成績。反觀阿契爾今年在海盜隊投得相當糟糕，防禦率高達5.66。這比交易無疑是光芒隊的搶劫。

光芒去年用先發投手阿契爾換來投手葛拉斯諾和外野手米德斯，結果兩人今年大爆發，葛拉斯諾在受傷前戰績6勝1敗、防禦率1.86；開路先鋒米德斯打擊率3成56，有12支全壘打和7次盜壘成功。 美聯社 分享 facebook

在眾人將焦點擺在阿契爾交易案的同時，似乎忽略了去年同一天發生的范姆交易案也是光芒對紅雀隊的搶劫。只能說光芒隊精準的眼光，造就了今年優異的戰績。