MLB／臉上挨了重拳 天才小史仍奪生涯百勝

2019-06-05 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



國民隊史特拉斯堡贏得個人百勝。 路透 分享 facebook 國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），今天在華府對白襪隊之戰先發五局失五分，但隊友火力凶猛，硬是挽回0：5落後的頹勢，以9：5逆轉勝，史特拉斯堡生涯百勝到手。

史特拉斯堡2010年展開大聯盟生涯，在國民隊第十季達到百勝里程碑，也是國民2005年移師華府（04年前為蒙特婁博覽會隊）後，首位締造百勝紀錄的投手。

他曾在2012、16、17年投出單季15勝紀錄，今年將挑戰連六季二位數勝投。

白襪打線一局上就打了一輪，以三支安打、三次保送（一次觸身球）攻下四分，二局上再靠孟卡達（Yoan Moncada）陽春砲攻下第五分。

史特拉斯堡開賽被打得灰頭土臉，一局上耗掉39球，投完五局105球收工，成為本季13場先發第二短紀錄，他說：「首局就像被重拳打在臉上。」

國民打完四局追回三分，五局下一口氣攻下六分，三棒瑞登（Anthony Rendon）三分砲成為逆轉戰局的一擊，單場四支二、攻下五分打點，成為贏球最大功臣。

史特拉斯堡本季第六勝到手，生涯100勝55敗，感謝隊友力挺，他說：「我們從不放棄，每場比賽力拚到底，百勝是個人重要成就。」