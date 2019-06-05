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MLB／老虎剛宣布專職DH 卡布雷拉滿貫砲轟光芒塞揚

2019-06-05 10:42聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

卡布雷拉滿貫砲轟光芒。美聯社
卡布雷拉滿貫砲轟光芒。美聯社
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賽前老虎才宣布要將膝蓋退化的看板老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）專職指定打擊，沒想到這位36歲的重砲立刻在對光芒的比賽轟出生涯第五發滿貫砲，幫助老虎9：6力退光芒。

先發第四棒的卡布雷拉確實扮演指定打擊的角色，今天四打數三安打，包辦五分打點，差一支三壘安打就能達成完全打擊；五局下老虎灌進五分奠定勝基，靠的就是他幫忙挹注滿貫彈，而且這一棒將光芒塞揚史奈爾（Blake Snell）打退場，挨了生涯第二發滿貫砲的史奈爾，今天4.1局丟六分承擔敗投。

老虎主場歡聲如雷，上一次卡布雷拉敲滿貫砲已經是六年前的事，同時這也是他生涯第468轟，追平勇士名人堂球星瓊斯（Chipper Jones），並列大聯盟史上第34位。

卡布雷拉去年因為二頭肌撕裂傷缺席大半賽季，今年復出後成績也不盡理想，雖然擁有2成93打擊率，但加上今天的滿貫砲才三轟，除了和過往打擊三冠王的巔峰有一大段落差外，也不符合身價水準；他在2014年和老虎續下八年兩億4800萬美元巨約，現在還剩下五年時間可以領，而且最後兩年就算已是39、40歲高齡，仍可獲得3200萬美元的年薪。

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