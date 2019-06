MLB／老虎剛宣布專職DH 卡布雷拉滿貫砲轟光芒塞揚

卡布雷拉滿貫砲轟光芒。美聯社 分享 facebook 賽前老虎才宣布要將膝蓋退化的看板老將卡布雷拉(Miguel Cabrera)專職指定打擊,沒想到這位36歲的重砲立刻在對光芒的比賽轟出生涯第五發滿貫砲,幫助老虎9:6力退光芒。

先發第四棒的卡布雷拉確實扮演指定打擊的角色,今天四打數三安打,包辦五分打點,差一支三壘安打就能達成完全打擊;五局下老虎灌進五分奠定勝基,靠的就是他幫忙挹注滿貫彈,而且這一棒將光芒塞揚史奈爾(Blake Snell)打退場,挨了生涯第二發滿貫砲的史奈爾,今天4.1局丟六分承擔敗投。

老虎主場歡聲如雷,上一次卡布雷拉敲滿貫砲已經是六年前的事,同時這也是他生涯第468轟,追平勇士名人堂球星瓊斯(Chipper Jones),並列大聯盟史上第34位。

卡布雷拉去年因為二頭肌撕裂傷缺席大半賽季,今年復出後成績也不盡理想,雖然擁有2成93打擊率,但加上今天的滿貫砲才三轟,除了和過往打擊三冠王的巔峰有一大段落差外,也不符合身價水準;他在2014年和老虎續下八年兩億4800萬美元巨約,現在還剩下五年時間可以領,而且最後兩年就算已是39、40歲高齡,仍可獲得3200萬美元的年薪。

What was that you were saying about Miggy not having power?#VoteMiggy | #MotorOn pic.twitter.com/hk9HKxbpAv