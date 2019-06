MLB／秋信守達200轟里程碑 推高亞洲球員障礙

MLB/秋信守達200轟里程碑 樹立亞洲球員障礙 分享 facebook 遊騎兵今天在主場迎戰金鶯,雖然開賽沒多久就以4分落後,但韓籍重砲秋信守首局下回敬陽春砲,達成個人生涯200轟的里程碑,也是亞洲第一位能在大聯盟完成200轟的打者。

秋信守逮中金鶯先發投手邦迪(Dylan Bundy)91.5哩的速球,掃出中外野大牆,雖然這一棒無力替遊騎兵逆轉,但征戰大聯盟第15年的他,生涯200轟確定達陣,為亞洲球員寫下新猷。

秋信守去年五月以延長賽再見全壘打做為生涯第176轟,正式超越日籍退役球星松井秀喜,成為史上最會轟的亞洲球員,當時他說,「我並不是全壘打型的球員,我只是打得比較久,松井才打10年,如果他打久一點,他的全壘打數會比我多。」

秋信守在2013年底和遊騎兵簽下7年一億3000萬美元合約,明年球季結束後才會到期,還大有時間繼續用全壘打,堆高他在亞洲球員間的秋信守障礙。

Shin-Soo Choo goes deep for the 200th time. 👏



(MLB x @BudweiserUSA) pic.twitter.com/at0aMjfclF