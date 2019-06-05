MLB／秋信守達200轟里程碑 推高亞洲球員障礙

2019-06-05 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



MLB／秋信守達200轟里程碑 樹立亞洲球員障礙 分享 facebook 遊騎兵今天在主場迎戰金鶯，雖然開賽沒多久就以4分落後，但韓籍重砲秋信守首局下回敬陽春砲，達成個人生涯200轟的里程碑，也是亞洲第一位能在大聯盟完成200轟的打者。

秋信守逮中金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）91.5哩的速球，掃出中外野大牆，雖然這一棒無力替遊騎兵逆轉，但征戰大聯盟第15年的他，生涯200轟確定達陣，為亞洲球員寫下新猷。

秋信守去年五月以延長賽再見全壘打做為生涯第176轟，正式超越日籍退役球星松井秀喜，成為史上最會轟的亞洲球員，當時他說，「我並不是全壘打型的球員，我只是打得比較久，松井才打10年，如果他打久一點，他的全壘打數會比我多。」

秋信守在2013年底和遊騎兵簽下7年一億3000萬美元合約，明年球季結束後才會到期，還大有時間繼續用全壘打，堆高他在亞洲球員間的秋信守障礙。