MLB／紅襪選秀第4輪挑海軍學院強投 需多等兩年兵役？

2019-06-05 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪選秀第4輪挑海軍學院強投宋恩。擷圖自BaseballAmerica推特 分享 facebook 大聯盟選秀第二天，紅襪在第四輪第137順位選進來自美國海軍學院的右投宋恩（Noah Song），剛被選為金釘鞋獎最終四名候選人之一的他，原本被評估有前兩輪的實力，但由於畢業後必須先從軍兩年，特殊身分導致影響到選秀身價。

擁有東方臉孔宋恩擁有193公分的身高，球速最快可達98哩（約158公里），另有滑球、曲求和變速球，今年賽季14場出賽，拿下11勝一敗，防禦率1.44的超級成績單，94局投球是他大學四年來最多，還飆出161次三振、僅31保送，成為海軍學院史上第一位入選全美第一隊的他，幾天前也被提名金釘鞋獎最終候選名單，其它三位競爭者都已經在昨天選秀前四順位上榜。

宋恩在大聯盟官網選秀預測榜上排名第68，會等到第二天才雀屏中選，和他必須服完兵役有關，不過他依舊創下海軍學院畢業生在大聯盟選秀的最高順位，過去他們最好的代表等到第十輪才獲選，而且史上總共只有兩人曾升上大聯盟。

宋恩兩年前就婉拒過大聯盟機會，向前來看他比賽的球探表示不要往上推薦給球團，不然得付100萬美元的簽約金當做賠償給海軍學院的學費，知難而退的球團們多等了兩年，雖然宋恩現在已經畢業，但需要服役的他至少得再花兩年待在軍中。

不過事情最近出現轉機，想當海軍直升機飛行員的他原本應該在11月到佛州訓練中心報到，沒想到卻因為身高太高遭到退貨，再加上美國總統川普（Donald Trump）剛提出建言，來自軍校的職業運動員可以在體育生涯結束後再服兵役，讓紅襪有可能不必等想像中那麼久。