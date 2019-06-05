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史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00陳志強

放眼大聯盟殿堂，人才如過江之鯽，每年球季總會有一兩個「灰姑娘」球員，彷彿橫空出世，繳出讓人嘖嘖稱奇、刮目相看的驚異表現，例如天使內野手史戴拉（Tommy La Stella），本季便和25歲的年輕隊友佛列契（David Fletcher）聯手演出生涯年，扮演陣中的關鍵力量。

史戴拉本季至今成績：55場出賽，57安、12轟、34打點，三圍.303/.364/.516，OPS+ 135。

洛杉磯天使的隊上全壘打前三名，分別是「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、生涯超過百轟的「超市鱒」卡洪（Kole Calhoun）和史戴拉，相較於另兩人不怎麼意外，史戴拉顯得格外搶眼，畢竟在今年以前，史戴拉生涯828個打數，僅僅累積10轟而已，會以棒子攻佔版面，絕對是開季前各隊球迷、各家預測網站始料未及的事情。

天使二壘手史戴拉(右)去年球季在小熊169個打數僅擊出1支全壘打，本季至今188...
天使二壘手史戴拉(右)去年球季在小熊169個打數僅擊出1支全壘打，本季至今188個打數就有12支全壘打，完全搶走大谷翔平(左)的風采！ 美聯社
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史戴拉交易轉隊史

1989年次的史戴拉，是在2011年選秀第八輪（第266順位）被亞特蘭大勇士選進，在他的前兩個順位（264）是後來的小熊隊友漢崔克斯（Kyle Hendricks）。

史戴拉在2014年季中登上大聯盟，初登場就敲出兩支安打，生涯首轟則是棒打國民史特拉斯堡（Stephen Strasburg），季後被勇士作為交易籌碼，和小熊交易來投手維茲卡伊諾（Arodys Vizcaino）和國際球員簽約金額度。

那幾年，小熊內野充滿天份滿溢的攻守俱佳球員，史戴拉只能擔綱後段替補角色，2016年搭上小熊的奪冠列車（但只有入列分區系列戰的名單，1個打數無安打），單季最多出賽數是2018年，123場、24場先發，91次以代打身分亮相，而他那一年擔任代打的表現的確可圈可點（.312/.398/.416），優於先發上場的三圍（.222/.267/.235）。

去年季後，史戴拉再被交易到天使，本季得到穩定的上場機會，這有助於手感的維持與進步，脫胎換骨，成為內野中流砥柱。以下是幾點史戴拉的過人之處，可以看出今年大變身的端倪。

史戴拉(右)去年在小熊擔任代打時的OPS是相當不錯的.813，天使把他交易過來是...
史戴拉(右)去年在小熊擔任代打時的OPS是相當不錯的.813，天使把他交易過來是很聰明的決定。 歐新社資料照片
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1)擊球率超高

史戴拉的揮空率極低，擊球掌握度高，本季的擊球率（Contact%）達91.2%，全大聯盟第三，僅次於同隊佛列契和太空人布蘭特利（Michael Brantley），188個打數吞16K，K%僅7.8%（生涯平均12%、大聯盟平均21.5%），總使投手如臨大敵。最近9場比賽有8場敲安，狀況火熱。

2)減少滾地球比率

史戴拉去年的滾地球比率是偏高的52.8%，今年降到43.5%，除了提升強勁擊球率以外，更有效拉抬擊球仰角（去年8.1度，今年15.1度，大聯盟平均11度），造成有威脅性的飛球大增、長打產量隨之上揚。

3)痛擊伸卡

相較於四縫線直球的把握度略顯平庸，2015年到2018年球季，史戴拉對二縫線、伸卡球的打擊率都有三成之譜，今年更突破到超過四成，揮空率僅3.1%，儼然「伸卡殺手」，選好喜歡的球出擊，往往勢如破竹。

4)不極端「恐左」

身為左打者，史戴拉確實比較善於應付右投，本季12轟有11轟是打右投，然而他面對左投也並非毫無招架之力，對戰上壘率有.357，和對右投的.367相差無幾，更曾經從雙城牛棚王牌左投羅傑斯（Taylor Rogers）敲出關鍵安打。

並非曇花一現 可能再被視作補強人選？

根據BaseballSavant網站的分析，根據推打或拉打、滾地球比率、仰角等面向的擊球特性，與史戴拉最為相似的打者是外野手布蘭特利，從這個觀點來評估史戴拉，就能知道他的現況絕非單純運氣因素造就的曇花一現，保持良好機制與擊球策略，有望就此蛻變成聯盟平均水準以上的強打者。

史戴拉本季的全面進化實屬有跡可循，並非只是一時的好運。 美聯社
史戴拉本季的全面進化實屬有跡可循，並非只是一時的好運。 美聯社
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雖然才六月初，但燃料齊備的太空人，已讓天使望塵莫及，無力追趕，鑒於史戴拉今年的薪水僅135萬，2021年成為自由球員，能守二壘、三壘和一壘，甚至曾經有登板投球的紀錄（去年投1.1局失1分），具有CP值高、方便調度的優點，也能提供火力支援，不愁沒市場，天使球團可能在今年夏天將他充當交易籌碼、發揮最大價值、厚植農場戰力，對未來的戰力佈局做打算。

（本篇數據截至臺灣時間六月五日賽前）

天使楚奧特

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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