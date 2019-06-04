MLB／柳賢振告別傷痛 奪5月最佳投手

2019-06-04 18:57 台灣醒報 台北報導



道奇南韓籍強投柳賢振不再傷痛，繳出強投等級的好成績，成功拿下首座當月最佳先發投手獎。 截圖自道奇官方粉絲團 分享 facebook

韓籍強投柳賢振不再是痛痛人，成功拿下國聯5月最佳投手！大聯盟4日公布當月最佳投手，國聯最佳毫無懸念由柳賢振拿下，柳賢振本季有別於過往，不再因易於受傷而沒法穩定出賽，於當月繳出驚人的5勝0敗、防禦率僅0.59。而美聯獲獎投手則是曾備受期待的新秀吉歐利托，這位白襪好手去年被炸爛，繳出6.13防禦率，可本季卻猶如脫胎換骨，以1.74ERA獲獎。

健康的柳賢振很猛

根據《道奇國度網》報導，效力於道奇隊的南韓怪物強投柳賢振終於榮獲肯定，他於4日獲得官方頒發的5月國聯最有價值先發投手獎，攤開他的成績：5勝0敗、0.59ERA，更曾寫下連續32局無失分的驚人紀錄，整個月僅投出3次保送，在在說明他獲獎是無庸置疑。

官方評論表示，柳賢振自來到大聯盟後，雖然能看出其投球水準不低，但距離球界定義的強投還有一段距離，原因就是他太容易受傷，無法吃下大量局數，而局數卻是對一個頂級強投的傳統評斷關鍵。

自柳賢振2013年轉戰MLB後，只有在那年單季出賽過30場，但局數也僅193局（不到強投標準的200局），更遑論2015與16兩年間只出賽1場。而本季至今以出賽11場，繳出完美的8勝1敗、防禦率僅1.48，六月之前就吃下73局，若道奇球團沒打算刻意限制其局數，以此進度類推，有望投破200局，本季將會是柳賢振證明自己是頂級強投的最佳時間點。

吉歐利托脫胎換骨

美聯5月最佳先發投手獎則是頒給白襪新人吉歐利托。 美聯社 分享 facebook

此外，美聯5月最佳先發投手獎則是頒給白襪新人吉歐利托，這位年僅24歲的新秀早在2016年就被國民推上大聯盟，並備受期待成為下一位天才小史，然而，吉歐利托卻遲遲投不出穩定佳績，因此轉戰美聯的白襪隊，去年生涯首個完整球季卻被炸得不成人形，苦吞13敗、防禦率更是核爆等級的6.13。

但本季他控球變穩，並壓低球路減少被開轟數，迄今繳出8勝1敗、2.54防禦率的佳績，而五月防禦率甚至低到僅1.74，奪下美聯當月最有價值先發獎實至名歸。

【更多精采內容，詳見 】