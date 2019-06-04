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MLB／布勒飆11K率道奇6連勝 霸氣嗆打者坐下

2019-06-04 12:23聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

道奇投手布勒。 美聯社
道奇投手布勒。 美聯社
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擁有現下最強輪值的道奇今天再次靠著先發投手的強勢演出拿下勝利，布勒（Walker Buehler）對響尾蛇先發八局只失一分，率領道奇3：1脫穎而出，進帳六連勝。

布勒前面4.2局製造14上14下，之後卻被華克（Christian Walker）的陽春砲，把完全比賽和完封的可能性一同打破，不過這已經是他今天的唯一疏失，此役只被敲兩支安打的他，用102球投滿八局，飆出個人本季新高的單場11K，成為2011年克蕭（Clayton Kershaw）以來，最年輕投出單場10K以上並且沒有保送的投手，防禦率來到3.69。

布勒五局下挨轟後立刻回穩，讓下一棒的瓦嘉斯（Ildemaro Vargas）站著遭到三振，但步下投手丘的同時，他對著打擊區飆出垃圾話「坐下吧（Sit the fuck down）」，造成兩人之間一度火藥味高漲，而瓦嘉斯八局下也回敬安打，用真本事討回一口氣。

響尾蛇先發投手瑞伊（Robbie Ray）力投七局較勁，不過四局上讓席格（Corey Seager）敲出三分彈成為敗筆，儘管繳出優質先發又帶有9K，依舊得承擔敗投。

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