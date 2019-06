MLB/馬林魚洛培茲也有客場病 美媒:步陳偉殷後塵

2019-06-04 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



Giants Marlins BaseballMiami Marlins starting pitcher Pablo Lopez throws during the first inning of the team's baseball game against the San Francisco Giants, Wednesday, May 29, 2019, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky) 分享 facebook 馬林魚投手洛培茲(Pablo Lopez)今年主、客場表現判若兩人,主場五場先發防禦率1.84,客場先發六場防禦率卻高達8.26,讓美媒直呼簡直跟陳偉殷一樣,對馬林魚來說不是好事。

陳偉殷去年創下大聯盟史上最大主、客場防禦率落差紀錄,全年主場防禦率僅1.62的他,客場防禦率卻來到9.27,成為最大謎團之一。

今年陳偉殷轉任牛棚,不過主、客場差距依舊存在,在主場出賽七場,共8.2局投球,防禦率4.15,八場客場則是13.1局,防禦率10.80,還包含本季所挨六轟的其中五轟。

23歲的洛培茲本季也有類似症狀,客場多一場先發,局數卻是28.1局,比主場還少一局,而且在挨了七轟的拖累下,客場有26分責失,比在主場多了20分。

洛培茲明天又要客場出賽,先發對抗釀酒人,他過去唯一一次和釀酒人交手是在去年7月,以六局丟五分吞下大聯盟生涯首敗,明天能不能在逆勢中突破客場魔咒有待觀察。