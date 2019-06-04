MLB／選秀前6順位皆野手 大聯盟史上首見

2019-06-04 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



奧勒岡州大強打捕手魯奇曼當狀元，隨後5名選秀均是野手。美聯社 分享 facebook 有別於過往投手在選秀會上擁有較吃香的優勢，今年大聯盟選秀榜上前六名都讓野手占據，直到第七順位的紅人挑中德州基督教大學左投羅多羅（Nick Lodolo）才終結「壟斷」，創下大聯盟史上頭一遭。

在金鶯相中奧勒岡州大強打捕手魯奇曼（Adley Rutschman）當狀元後，皇家選進德州高校游擊手、同時也是前遊騎兵投手威特（Bobby Witt）之子小威特（Bobby Witt Jr.）當榜眼，探花則是白襪指名的加州大學一壘手馮恩（Andrew Vaughn）。

儘管爸爸威特是擁有16年大聯盟經驗的投手，即將滿19歲的小威特卻在游擊位置找到一片天，有位國聯球探甚至把他拿來和「A-Rod」相提並論，說道，「羅德里奎茲（Alex Rodriguez）是我見過最好的游擊潛力股，但小威特也差不多是這等級。」

小威特沒有出席選秀會現場，但透過電話訪問表示和父親一同收看直播，兩人都喜極而泣；雖然主守游擊，但皇家農場內野新秀爆棚，未來可能將多功能性的他移往外野，對此，小威特回應，「我認為我可以守任何他們希望我去的地方，交給球隊決定。」

白襪維持自2013年以來的取向，在第一輪先挑大學菁英，將21歲的馮恩納進麾下，除了一壘外，他還可以防守三壘和外野，今年賽季52場出賽他繳出3成81打擊率、15轟和50分打點，去年更是拿到象徵最佳業餘球員的金釘鞋獎。

白襪球探長霍斯特勒（Nick Hostetler）稱讚馮恩，「你看到的是史上最響亮的大學打者之一，無論砲管、球種辨識、耐心和影響力，都是中心打線等級，他會是一位相當特別的進攻型球員。」